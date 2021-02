Hoài Linh phủ nhận chuyện bị hack Facebook, tiết lộ về tình trạng sức khỏe

Trên trang cá nhân, Hoài Linh gây chú ý khi livestream giao lưu với khán giả vào lúc khuya. Dù vậy, cuộc trò chuyện của nam nghệ sĩ vẫn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng với hơn 27.000 người xem. Diễn viên Nhà có năm nàng tiên cho biết ông nghe đồn Fanpage cá nhân của mình bị hack khi đăng tải một bài viết liên quan đến bất động sản. Vì vậy, ông quyết định lên tiếng đính chính để những người yêu thương mình yên tâm hơn. Nam nghệ sĩ giải thích: “Đó là công việc của tôi làm, cũng là kỷ niệm của tôi nên tôi quyết định đăng lên chứ không phải Facebook bị hack, cảm ơn mọi người đã quan tâm”.

Hoài Linh cũng nhắn nhủ đến người hâm mộ về việc bảo vệ sức khỏe trong tình trạng dịch Covid-19 đang có những chuyển biến như hiện tại. Ông gửi gắm: “Điều quan trọng là mọi người ráng giữ sức khỏe, bảo vệ an toàn cho bản thân mình và cộng đồng. Để chúng ta có một cái Tết thật ấm áp bên gia đình, những người thân. Chúng ta hãy đồng lòng, chung sức để vượt qua dịch bệnh này. Tôi cũng cầu mong cho mọi người được bình an. Chúc cho những ai ở tuyến đầu được nhiều sức khỏe để lo lắng mọi người vượt qua đại dịch này. Hi vọng rằng mỗi chúng ta cùng chung tay, ý thức thì sẽ có một cái Tết đầm ấm".