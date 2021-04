Hồng Vân tiết lộ chuyện 'cấm kỵ' uống nước mía của nghệ sĩ khi đi diễn

The Unholy (tựa Việt: Ấn quỷ) xuất hiện đúng lúc khán giả Việt Nam đang khát những tựa phim kinh dị chiếu rạp.

Beckam - con trai Bằng Kiều được để cử nhận giải thưởng âm nhạc Artist of the year 2021 do một tờ báo địa phương tổ chức khiến bố mẹ không khỏi tự hào.