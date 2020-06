Hot girl có 2,4 triệu người theo dõi: Ngất xỉu trên phim trường là bình thường

Thiên An vừa thông báo sẽ mạnh tay chi gấp 2-3 lần kinh phí so với các sản phẩm trước để thực hiện phần ba Chị đại chuyển trường. Hai phần trước đó đều nhận được phản hồi tích cực từ người xem và mang về hơn 70 triệu lượt xem trong 6 tháng, lượt xem vẫn tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Người đẹp Độ ta không độ nàng cho hay: “Có vẻ như mùa dịch Covid-19 mọi người ở nhà xem nhiều nên lượt xem và đăng ký kênh vẫn tăng đều. Và khi kênh phát triển thì mọi thứ cũng phát triển theo”. Điều đó có nghĩa là mùa dịch vừa qua, doanh thu của kênh vẫn có sự tăng trưởng mà không hề bị giảm sút.

Thiên An nhận định với cô thì YouTube chưa bao giờ là "miếng bánh ngọt" hái ra tiền dễ dàng vì kinh phí và công sức đầu tư để thực hiện các tác phẩm nghiêm túc là rất lớn, áp lực công việc rất cao Ảnh: NVCC

Thiên An cho biết nhiều lần kiệt sức, ngất xỉu ngay tại phim trường Ảnh: NVCC

Trước câu hỏi YouTube có thật sự là “miếng bánh ngọt” giúp hái ra tiền dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ, Thiên An phủ nhận và cho rằng người làm YouTube muốn thành công trước tiên không nên nghĩ quá nhiều đến lợi nhuận. “Thật sự khi An bắt đầu làm nếu đặt lợi nhuận lên hàng đầu có lẽ sẽ không có kênh hôm nay. Đến bây giờ vẫn vậy, nếu có ý tưởng tốt An sẵn sàng đầu tư hết vào đó nên An xin phép không đem phần tiền bạc cân đo đong đếm. Thật ra thì YouTube là nền tảng thôi, mỗi người chọn cách tham gia khác nhau, có người làm Vlog, có người làm thử thách. An tham gia với tư cách là người kể câu chuyện hình ảnh và âm nhạc, nên đây là phương tiện để An thỏa mãn đam mê làm phim, làm các sản phẩm âm nhạc của mình thôi chứ chưa từng nghĩ đây là "miếng bánh ngọt” hái ra tiền. Và thật sự làm YouTube với An không hề dễ dàng. Rất nhiều lúc vì lịch trình quay khắc nghiệt, đạo diễn vừa hô “cắt” là An gục xỉu ngay tại phim trường. Nhưng sau đó sản phẩm được sự yêu thích của khán giả lại mới thật sự là “miếng bánh ngọt” lấp đầy năng lượng cho An tiếp tục đến giờ”.

Giữa mùa dịch Covid1-9, nữ YouTuber vẫn quyết định chi mạnh tay cho phần tiếp theo của sản phẩm lấy đề tài học đường, đề tài đầy cạnh tranh của nhiều kênh YouTube nổi tiếng khác Ảnh: NVCC