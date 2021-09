Hot girl dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia' thay MC Diệp Chi là ai?

Mới đây, trên fanpage của Đường lên đỉnh Olympia thông báo Khánh Vy là người nối tiếp MC Diệp Chi dẫn chương trình mùa tiếp theo. Fanpage chia sẻ: “Cô ấy là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999. Cô ấy sẽ tiếp bước MC Diệp Chi người chị tiền bối cùng quê Nghệ An để chính thức trở thành người dẫn chương trình của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 cùng MC Ngọc Huy". Kèm theo thông báo, những hình ảnh đầu tiên của Khánh Vy trong vai trò mới cũng được chương trình chia sẻ.

Ngay khi thông tin được đăng tải, cái tên Khánh Vy gây "sốt" mạng xã hội và được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trần Khánh Vy được nhiều người gắn biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" sau khi clip "nhại" lại 7 thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt được chia sẻ trên mạng. Người đẹp 22 tuổi này sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Trước đó, cô là cựu nữ sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), từng đạt 12 năm học sinh giỏi.

Khánh Vy xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn cùng MC Ngọc Huy trong hậu trường Đường lên đỉnh Olympia FBNV

Trước khi đến với Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy cũng từng dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, English in a minute, 8 IELTS... Bên cạnh đó, 9X thường xuất hiện với vai trò MC song ngữ cho các sự kiện, là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, thỉnh thoảng là mẫu ảnh thời trang.

Người đẹp gốc Nghệ An từng đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13. Năm 2016, cô nhận đề cử giải VTV Awards ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm. Đặc biệt, với lối dẫn tự nhiên, thông minh và trẻ trung, Khánh Vy còn xuất sắc vào Top 5 hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020.

"Hot girl 7 thứ tiếng" trở thành MC trẻ nhất của chương trình, được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Đường lên đỉnh Olympia FBNV

Profile "khủng" của người đẹp Nghệ An khiến dân mạng trầm trồ FBNV

Ngoài việc cộng tác với VTV, Khánh Vy còn sở hữu trang Facebook hơn 1,6 triệu lượt theo dõi, kênh YouTube riêng với hơn 1,35 triệu người đăng ký với các video chia sẻ bí quyết học tiếng Anh. "Hot girl 7 thứ tiếng" thường xuyên thực hiện các video chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh, điển hình như series "Vy Vocab - Học tiếng Anh cùng Khánh Vy", "Vy Talk".