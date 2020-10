Huyền thoại điện ảnh Sean Connery - James Bond đầu tiên qua đời

Sean Connery sinh năm 1930, ông là diễn viên, nhà sản xuất tài danh người Scotland. Huyền thoại diễn xuất chạm ngõ điện ảnh từ thập niên 1950 và từng bước ghi dấu ấn trong lòng đại chúng với hàng loạt tác phẩm chất lượng. Cố tài tử được biết đến là người đầu tiên thể hiện hình tượng James Bond (007) trên màn ảnh (từ năm 1962 đến năm 1983). Nam diễn viên hóa thân thành nhân vật kinh điển này trong các phần phim: Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971) và Never Say Never Again (1983). Cả 7 phần phim đều thành công lớn về mặt thương mại và nhân vật James Bond do Sean Connery đảm nhiệm được Viện phim Mỹ bình chọn là anh hùng vĩ đại thứ ba trong lịch sử điện ảnh.