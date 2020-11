Hyun Bin - Son Ye Jin là cặp đôi quyền lực nhất truyền hình Hàn Quốc 2020

Nhận 94 phiếu bầu từ hơn 200 người tham gia bình chọn, Hyun Bin và Son Ye Jin chiến thắng áp đảo các cặp đôi còn lại (vị trí thứ nhì chỉ có 32 phiếu). Joy News 24 cho hay gần một nửa số phiếu đã nghiêng về phía cặp sao Hạ cánh nơi anh vì độ “phản ứng hóa học” quá tốt giữa họ. Chuyện tình ngọt ngào và lắm chông gai của cả hai trong tác phẩm không chỉ khiến khán giả ngây ngất mà giới chuyên môn xứ kim chi cũng mê mẩn.

Hạ cánh nơi anh xoay quanh chuyện tình kỳ lạ giữa nữ tài phiệt xinh đẹp người Hàn Quốc Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và quân nhân Bắc Triều Tiên Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin). Cặp đôi từng làm con tim khán giả xao xuyến bởi hàng loạt hành động, cử chỉ, ánh mắt ngọt ngào dành cho nhau trong phim. Riêng nụ hôn của họ còn trở thành đề tài lớn trên khắp các phương tiện truyền thông. Phần lớn fan đều nhận xét Hyun Bin và Son Ye Jin đóng các cảnh lãng mạn rất tự nhiên, “diễn mà cứ như không diễn”.

Cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin thu hút sự quan tâm của khán giả từ đủ mọi thành phần tuổi tác và giới tính ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tương tác ăn ý cùng các phân đoạn tình cảm, lãng mạn và hài hước giữa hai diễn viên chính Hyun Bin - Son Ye Jin giúp đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Jung Hyo đi từ rating 6% ở tập đầu rồi “hạ cánh” ở mốc hơn 21% tại tập cuối. Con số này đã phá vỡ kỷ lục của Goblin tạo ra hồi tháng 1.2017.

Về nhì trong cuộc bình chọn Cặp đôi quyền lực nhất trên màn ảnh nhỏ 2020 là Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji trong Điên thì có sao cùng 32 phiếu. Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Kim Soo Hyun sau khi xuất ngũ. Mặc cho phim vướng một số chi tiết nhạy cảm và gây tranh cãi, nhưng sự ăn ý của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji vẫn để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xem. Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) và Go Moon Young (Seo Ye Ji) được mệnh danh là “cặp đôi chữa lành” của truyền hình Hàn Quốc năm nay.

Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji trong Điên thì có sao ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Các cặp đôi còn lại trong top 5 gồm Song Da Hee (Lee Cho Hee đóng) - Yoon Jae Seok (Lee Sang Yi) trong Once Again, Jung Geum Ja (Kim Hye Soo) - Yoon Hee Jae (Joo Ji Hoon) trong Hyena, Yeo Ha Jin (Moon Ga Young) - Lee Jung Hoon (Kim Dong Wook) trong Find Me In Your Memory.