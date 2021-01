IU khuấy đảo bảng xếp hạng Kpop với ca khúc 'Celebrity'

Theo Soompi, chỉ 3 tiếng sau khi “lên sàn”, Celebrity của IU đã đứng đầu các bảng xếp hạng realtime (bảng xếp hạng thời gian thực) của Bugs, Genie và FLO. Thậm chí, bài hát còn lên ngôi vương bảng xếp hạng 24Hits của Melon danh giá. Celebrity cũng là sản phẩm âm nhạc giành hạng nhất 24Hits của Melon nhanh nhất trong lịch sử (trong vòng 3 giờ). Đây là một thành tích ấn tượng, vì kết quả 24Hits dựa trên tổng lượt phát trực tuyến (chiếm 40% điểm) và lượt tải xuống (60%) trong 24 tiếng.

Celebrity được sáng tác bởi Ryan S. Jhun, Jeppe London Bilsby, Lauritz Emil Christiansen, IU, Chloe Latimer và Celine Svanback. Bài hát thuộc thể loại nhạc pop điện tử mang hơi hướng tropical house. Phần lời do chính IU viết.

Nữ ca sĩ bật mí Celebrity lấy cảm hứng từ một người bạn luôn bị soi mói quá mức vì có hành động và sở thích khác người. IU quyết định viết nên ca khúc dựa trên những suy nghĩ mà cô muốn nói với người bạn đó. Ngoài ra, thông qua Celebrity, giọng ca sinh năm 1993 cũng muốn nhắn gửi đến mọi người thông điệp hãy tự tin với chính mình dù cho bản thân có khác biệt so với người khác. “Đừng quên, giữa bóng tối bao phủ, bạn là một ngôi sao được vẽ bằng tay trái”, một đoạn gây chú ý trong điệp khúc của Celebrity.

Đặc biệt, Celebrity là ca khúc mở đường cho full album thứ 5 sắp phát hành của IU. Full album sắp tới cũng là full đầu tiên của cô sau hơn 3 năm. Full album thứ 4 mang tên Palette “lên kệ” vào năm 2017 và tạo nên cơn sốt lớn cùng loạt hit Palette, Through the Night, Can't Love You Anymore…