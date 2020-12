Jack, Mr Siro, Đạt G đứng đầu đề cử Top 10 Zing Music Awards 2020

Gal Gadot đã cố gắng rất nhiều nhằm hóa thân thành Wonder Woman một cách hoàn hảo nhất trong Wonder Woman 1984 mà không phải sử dụng đến kỹ xảo.

Ca khúc All I Want For Christmas Is You rất được ưa chuộng vào mùa Giáng sinh. Năm nay, sản phẩm âm nhạc của Mariah Carey lại một lần nữa 'càn quét' Billboard Hot 100.