Khắc Hưng lên tiếng trước tin đồn tình cảm với con gái Mỹ Linh

Sau 11 tập phát sóng, chương trình The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng đã dần đi đến những chặng cuối. Trong số phát sóng mới nhất, các thí sinh và dàn huấn luyện viên có dịp trải lòng về hành trình vừa qua. Tại đây, các nghệ sĩ hé lộ nhiều kỷ niệm thú vị đến khán giả.

Về phía bộ đôi Hà Lê - Nimbia, hai vị huấn luyện viên cho rằng họ rất tự hào khi chứng kiến các nghệ sĩ trong đội ngày một trưởng thành và tìm thấy bản sắc riêng. Còn đối với huấn luyện viên Khắc Hưng , nam nhạc sĩ cho biết cuộc thi mang đến cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi đồng hành cùng các giọng ca tiềm năng. Những gì đội Khắc Hưng đạt được đều là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của họ.

Erik gây bất ngờ khi hé lộ sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sau khi tham gia The Heroes 2021 Ảnh: BTC

Đặc biệt, những lần anh song ca cùng các “chiến binh” luôn mang lại cảm xúc khó tả. “Cảm giác mình được đứng trên sân khấu thật sự rất tuyệt vời dù áp lực. Thế mới thấy, người nghệ sĩ biểu diễn, cống hiến rất nhiều để có tiết mục tốt nhất dành cho khán giả”, anh nói.

Đáng chú ý, Khắc Hưng gây bất ngờ khi lên tiếng về mối quan hệ với Mỹ Anh - con gái ca sĩ Mỹ Linh. Trước sự thân thiết và kết hợp ăn ý trong cuộc thi, nhiều khán giả đã liên tục “ghép đôi”, thậm chí đồn đoán hai người có tình cảm. Tại chương trình, Khắc Hưng cũng thẳng thắn bày tỏ: “Mỹ Anh và tôi thật ra chẳng có gì cả. Tụi tôi chênh lệch nhau quá nhiều và tôi xem cô ấy như là em gái”.

Mỹ Anh đánh đàn, hát cùng bố mẹ tặng khán giả Ảnh: BTC

Ở vị trí thí sinh, Erik là một trong những nhân tố sáng giá cho ngôi vị quán quân chương trình. Sau hàng loạt vòng chinh chiến, giọng ca Sau tất cả hiện tạm giữ vị trí dẫn đầu trong số 12 đội dự thi. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng hé lộ nhiều màu sắc đa dạng trong tính cách âm nhạc qua từng vòng thi. Không chỉ mang tinh thần chiến binh khi đến với The Heroes 2021, Erik còn cho rằng đây là cơ hội để anh trau dồi bản thân và tìm kiếm những hướng đi mới trong âm nhạc.

Khép lại tập 12, Mỹ Anh gây bất ngờ khi mang đến một tiết mục đặc biệt. Nữ ca sĩ cùng mẹ Mỹ Linh và bố Anh Quân thể hiện ca khúc Tonight you belong to me đầy tình cảm. Đây là món quà cô dành tặng người hâm mộ sau thời gian dài ủng hộ và động viên mình. Với chất giọng ngọt ngào, con gái ca sĩ Mỹ Linh “đốn tim” fan khi kết hợp cùng cây đàn bass.