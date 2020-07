Khán giả Việt có còn muốn ra rạp xem phim?

Một trong những cú hích lớn nhất mà các hệ thống rạp tại Việt Nam trông chờ, kể từ sau ngày mở cửa trở lại từ ngày 9.5, là bộ phim tài liệu âm nhạc Sky Tour The Movie của Sơn Tùng M-TP trình chiếu vào ngày 12.6. Cho dù đạt mức đỉnh nhất với hơn 10 tỉ đồng tiền vé vào mùa này, vẫn không thể phủ nhận được thực tế Sky Tour The Movie có một mức doanh thu cực kỳ thấp so với các phim Việt ăn khách trong thời gian gần đây. Và rõ ràng, bộ phim không gánh được trọng trách nặng, kéo khán giả quay trở lại rạp sau những ngày giãn cách, dù với một cái tên có sức hút thuộc hàng top trong showbiz Việt là Sơn Tùng M-TP.

Trong khi đó, những "bom tấn" như Black Widow, Mulan, Fast and Furious 9, Wonder Woman 2 và cả No Time To Die với nhân vật điệp viên James Bond… đều đã dời lịch chiếu đến cuối năm hoặc qua đến tận mùa hè 2021. Có thể nói, với tình hình hiện tại, các hệ thống rạp tại Việt Nam hoàn toàn không có bất kỳ một “quân bài” nào đủ mạnh để kéo khán giả ra rạp, bất chấp việc giảm giá vé lẫn đồ ăn thức uống…