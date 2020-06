Khánh Thi - Phan Hiển xúc động khi con gái sinh non nay đã tròn 2 tuổi

Ngày 13.6 là sinh nhật 2 tuổi của Anna Vương Diễm, con gái cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển. Trên Fanpage của gia đình, Khánh Thi đã có những tâm sự xúc động chúc mừng nàng công chúa bé bỏng.

“Sinh con khi chưa tròn đủ 9 tháng 10 ngày. Con thật bé bỏng và non nớt với 1,9 kg, ở lại viện nằm lồng kính theo dõi 21 ngày. Ba mẹ với bao lo lắng và nhọc nhằn. Mẹ học cách lớn khôn cùng con, học cách kiên nhẫn và vượt khó. Ngày con sinh ra là ngày đặc biệt với cả ba và mẹ. Hi vọng rằng chính ba và mẹ sẽ không bao giờ quên được thời khắc con sinh ra, để luôn nhắc nhau rằng mình đã hi sinh vì nhau đến thế. Cuộc đời đã thay đổi để chúng ta hoàn thiện hơn. Và mẹ mong con gái mẹ sẽ khôn lớn trong tình yêu trọn vẹn của mọi người trong gia đình, sẽ là một cô bé ngoan, mạnh giỏi, đáng yêu của ba mẹ nhé", cô viết.

Từ một bé gái sinh non, con gái Khánh Thi - Phan Hiển nay đã trở thành một cô nhóc lém lỉnh, nghịch ngợm. Anna được coi là "bà chằn" trong nhà bởi hay bắt nạt anh trai. Kiện tướng dance sport Khánh Thi thổ lộ, lúc mới 1 tuổi, Anna hay bị cả nhà trêu chọc là "cô bé thần sầu" do ít biểu cảm tươi vui. Vậy nhưng khi 2 tuổi, cô nhóc bắt đầu cười nhiều hơn, hòa nhập với mọi người.

Từ một cô bé sinh thiếu tháng, sau 2 năm Anna Vương Diễm đã lớn phổng phao, xinh xắn Ảnh: NVCC

Nhân dịp Anna Vương Diễm tròn 2 tuổi, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã đưa hai con lên Đà Lạt nghỉ dưỡng. Cặp đôi tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình và thực hiện riêng bộ ảnh cho Anna trong vườn hồng thơ mộng. Phan Hiển chia sẻ có lẽ từ khi bắt đầu học mẫu giáo, làm quen với nhiều bạn mới, Anna đã chịu mở lòng biểu cảm hơn so với trước. Anh và bà xã đều rất hạnh phúc bởi nhìn thấy sự thay đổi trong tính cách của con gái sau 2 năm vất vả nuôi nấng.

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi vốn là cô - trò, cách nhau 11 tuổi. Khi mới công khai mối quan hệ, cả hai từng bị nhiều người chỉ trích nhưng tình yêu đã giúp họ vượt qua rất nhiều sóng gió, chông gai của định kiến xã hội để vun vén tổ ấm. Đôi vợ chồng hiện có hai con Kubi (5 tuổi) và Anna (2 tuổi).

Trước ống kính, cô bé rạng rỡ cười đùa Ảnh: NVCC