Kiều Loan bật khóc khi bị chê bai vai trò huấn luyện viên

Ở tập 4, hai thí sinh còn lại của team Kiều Loan một lần nữa phải vào vòng loại trừ, team của cô cũng là team duy nhất không giành được chiến thắng nào trong tất cả các vòng thi. Đứng trước nguy cơ “tay trắng”, Á hậu Kiều Loan nhận nhiều lời chê bai "non yếu", chưa đủ kinh nghiệm để ngồi ở vị trí huấn luyện viên. So với Hoàng Thùy đoạt giải quán quân cuộc thi người mẫu đình đám, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ và bề dày kinh nghiệm biểu diễn trong và ngoài nước hay Minh Tú bản lĩnh trong vai trò siêu mẫu, từng đảm nhận huấn luyện viên các chương trình truyền hình thực tế về người mẫu… thì Kiều Loan là “lính mới” còn khá yếu thế trong việc truyền đạt, hỗ trợ team của mình.

Host Hương Giang đã thẳng thắn nói ra những yếu điểm của Á hậu Kiều Loan là một trong những nguyên nhân khiến team của cô mất đi cơ hội chạm đến ngôi vị cao nhất Ảnh: BTC

Trước những phản ứng liên quan đến khả năng huấn luyện của mình, Kiều Loan đã nhận lỗi và tiếp thu. Mở đầu tập 5, giám khảo Oanh Lê đã chia sẻ quan điểm của mình về những ý kiến xung quanh khả năng dẫn dắt thí sinh của Kiều Loan. Theo đó, nữ giám khảo cho rằng Top 10 Miss Grand International 2019 đã làm hết sức mình, luôn biết lắng nghe, tập trung để mang tới cho các thí sinh của mình điều tốt nhất. “Đừng khắt khe với người mới bởi chẳng ai ngay từ đầu đã có kinh nghiệm. Kiều Loan đã làm hết sức mình trong vai trò huấn luyện viên”, giám khảo chính thức của chương trình - Hoa hậu Oanh Lê lên tiếng bênh vực. Cô đồng thời chia sẻ rằng kinh nghiệm là bài học cần có thời gian và chúng ta phải sẵn sàng cho người mới cơ hội có được bài học đó.

Tập 5 xoay quanh vòng loại trừ giữa Bolo Nguyễn (đội Hoàng Thùy) và Khánh An (đội Kiều Loan). Tuy nhiên Khánh An là thí sinh được đi tiếp với hai lá phiếu từ Dược sĩ Tiến và Oanh Lê. Trên sân khấu, các giám khảo đã dành lời động viên đến huấn luyện viên Kiều Loan: “Em chỉ còn một thí sinh thôi đấy. Cố lên, 30 chưa phải là Tết. Em là người đầu đàn, đừng nghĩ em thua thiệt so với những người khác. Hãy giữ màu sắc và sự cố gắng của mình, đừng nghĩ các huấn luyện viên khác có kinh nghiệm thì sẽ chiến thắng”. Trong khi đó, huấn luyện viên Hoàng Thùy không giấu được sự xúc động khi học trò của mình nói lời chia tay chương trình. Cô cho rằng đây là một quyết định bất công đối với Bolo Nguyễn.

Hoàng Thùy bật khóc tỏ thái độ không hài lòng khi học trò bị loại khỏi chương trình Ảnh: BTC

Top 8 Đại sứ hoàn mỹ tập luyện cho đêm thi bán kết Ảnh: BTC

Chia sẻ trên sóng truyền hình, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thẳng thắn: “Chỉ vì không đẹp mà vậy hả chị? Sao lại đối xử với bạn ấy bất công như vậy". Trước thắc mắc này, Võ Hoàng Yến chia sẻ: “Em phải thông cảm cho giám khảo vì chúng tôi vô thế phải lựa chọn". Đồng thời, nữ siêu mẫu cũng rơi nước mắt khi dành những lời động viên cho Bolo Nguyễn: