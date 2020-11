Kỳ Duyên diện váy ngắn đọ dáng cùng Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh

Á hậu Phương Nga và Á hậu Thúy An xuất hiện trên sàn diễn với thiết kế váy hoa thuộc bộ sưu tập The Most Beauty. Cả hai tự tin thể hiện kỹ năng catwalk trên sàn diễn dài 40m cùng ca sĩ Quang Dũng. Sau khi giành danh hiệu Á hậu Việt Nam, Phương Nga được chú ý với chuyện tình đẹp cùng diễn viên Bình An

Ảnh: BTC