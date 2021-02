Lê Phương: Tài sản trong nhà từ nhỏ tới lớn, tôi đều để ông xã quản lý

* Xin chào diễn viên Lê Phương, việc thành công với các vai diễn có số phận khốn khổ, đau thương có khiến Lê Phương sợ bản thân sẽ bị một màu, kén vai?

- Diễn viên Lê Phương: Không phải tôi kén chọn vai mà là đạo diễn đóng khung tôi toàn vai khổ. Một số đạo diễn chỉ tin và giao cho tôi những vai số phận, bi thương. Tôi nhớ có lần tôi mạnh dạn xin đổi vai phản diện thì bị sự từ chối phũ phàng, nói rằng "Em đóng vai ác ai tin?". Tôi chỉ biết cười trừ, tôi trả vai vì cảm thấy hụt hẫng. Người khác không tin mình cũng được, quan trọng tôi có niềm tin rằng sẽ có một ngày tôi chứng minh được với mọi người, không phải cứ “trông mặt mà bắt được hình dong”. Quan điểm sống của tôi cũng vậy, một người luôn nói đạo đức chắc gì đã sống quân tử, hoặc trông có vẻ bình dân quê mùa nhưng lại là người tri thức, nhân hậu. Tóm lại, muốn hiểu một người phải có sự va chạm tiếp xúc, chứ đừng đánh giá nghe ngóng một chiều. Lên phim thì những tình tiết lật mặt đó lại càng đắt giá. Nên tôi cảm thấy mình có thể khiến mọi người bất ngờ với một vai diễn “trùm cuối”. Tôi đang mong chờ cơ hội đó, không phải chê chán những vai ủy mị mà tôi luôn muốn thử thách bản thân. Nhất là thời điểm hiện tại, tôi không còn phù hợp để đóng vai những cô gái quê mười tám đôi mươi như trước nữa.

Tóm lại, tôi không cố tình đóng mãi một dạng vai. Tôi vẫn đang mong chờ cơ hội được mời vào những vai diễn có cá tính mạnh, thậm chí phản diện. Trải qua nhiều sóng gió, tôi nghiệm ra được nhiều điều nhân quả nên bây giờ nếu đóng vai ác tôi sẽ xin đạo diễn cho vai của mình phải chết, hay ít nhất phải trả giá thật đắt cho những gì nhân vật đó gây ra. Chứ không thể nào được "tẩy trắng" hoàn toàn, hoàn lương đột ngột hoặc kết thúc có hậu. Thông qua nhân vật đó, tôi muốn gửi gắm rằng đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một người khi chúng ta chưa gặp gỡ hay va chạm. Thêm nữa, nếu sống mưu toan tiểu nhân hại người thì sẽ chẳng bao giờ có được kết cục tốt. Ở một khía cạnh khác, nếu vai diễn đó đòi hỏi tạo hình ấn tượng, tôi chẳng tiếc việc đầu tư. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đủ duyên.

* Là một diễn viên lâu năm trong nghề, chị còn đặt nặng vấn đề có nhiều giải thưởng?

- Có nhiều đàn anh tâm sự rằng họ không có duyên với giải thưởng. Ví dụ, năm nay may mắn có vai diễn đầy tiềm năng thì tự nhiên xuất hiện một phim khác đình đám hơn về mặt truyền thông. Thế là cơ hội vụt mất. Tôi nghĩ rằng việc không có duyên với giải thưởng chưa hẳn là do yếu kém về năng lực mà là do thiếu may mắn. Quan trọng hơn là người trong nghề nói gì về diễn viên đó, vai diễn đó như thế nào. Vợ chồng tôi rất hiểu điều đó, nên tập trung làm nghề, cố gắng nuôi dạy hai con. Còn lại thì tùy duyên. Có giải thưởng thì thật sự rất vui. Còn ngược lại, chúng tôi lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn.