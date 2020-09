Lễ trao giải Emmy 2020: HBO 'hạ gục' Netflix

Danh sách thắng giải tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 72 1. Phim, chương trình truyền hình: - Loạt phim hài nổi bật: Schitt's Creek (Pop TV) - Loạt phim giới hạn nổi bật: Watchmen (HBO) - Chương trình cạnh tranh nổi bật: RuPaul's Drag Race (VH1) - Phim chính kịch xuất sắc nhất: Succession (HBO) - Loạt chương trình tạp kỹ, đối thoại xuất sắc: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) 2. Diễn xuất: - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim hài: Eugene Levy trong phim Schitt's Creek (Pop TV) - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim hài: Catherine O'Hara trong phim Schitt's Creek (Pop TV) - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình dài tập: Jeremy Strong trong phim Succession (HBO) - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình dài tập: Zendaya trong phim Euphoria (HBO) - Nam diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim giới hạn hoặc phim truyền hình: Mark Ruffalo trong phim I Know This Much Is True (HBO) - Nữ diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim giới hạn hoặc phim truyền hình: Regina King trong phim Watchmen (HBO) - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim hài: Dan Levy trong phim Schitt's Creek (Pop TV) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim hài: Annie Murphy trong phim Schitt's Creek (Pop TV) - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình dài tập: Billy Crudup trong phim The morning show (Apple TV+) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình dài tập: Julia Garner trong phim Ozark (Netflix) - Nam diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim giới hạn hoặc phim truyền hình: Yahya Abdul-Mateen II trong phim Watchmen (HBO) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim giới hạn hoặc phim truyền hình: Uzo Aduba trong phim Mrs. America (FX) 3. Đạo diễn: - Đạo diễn xuất sắc nhất trong loạt phim hài: Andrew Cividino và Dan Levy phim Schitt's Creek (Pop TV) - Đạo diễn xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình dài tập: Andrij Parekh phim Succession (HBO) - Đạo diễn xuất sắc nhất trong loạt phim giới hạn, phim truyền hình hoặc tác phẩm đặc biệt thể loại chính kịch: Maria Schrader phim Unorthodox (Netflix) 4. Kịch bản: - Kịch bản phim hài hay nhất: Dan Levy phim Schitt's Creek (Pop TV) - Kịch bản loạt phim truyền hình dài tập hay nhất: Jesse Armstrong phim Succession (HBO) - Kịch bản phim giới hạn hoặc phim truyền hình hay nhất: Damon Lindelof phim Watchmen (HBO)