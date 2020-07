Lee Hyori khóc xin lỗi sau vụ livestream đi hát karaoke cùng YoonA

Mới đây trong chương trình Hangout with Yoo, "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori đã bày tỏ sự ăn năn và lên tiếng xin lỗi khi Yoo Jae Suk nhắc về scandal karaoke vừa qua: "Hãy cẩn thận trước khi ra mắt nhé Hyori".

Nữ ca sĩ nhanh chóng bật khóc sau câu nói của đàn anh: "Em có thể sẽ rời nhóm. Hãy tìm một thành viên khác. Em đã phấn khích và có một chút hơi men tại thời điểm đó. Nhưng em nên ngừng hoạt động với tư cách Linda G. Em không nên gây rắc rối như thế này".

Chứng kiến Lee Hyori khóc nức nở, Bi Rain và MC quốc dân đã an ủi cô và nói: "Lee Hyori cũng là con người và có thể mắc lỗi". Đáp lại, Lee Hyori nói: "Đáng ra, em nên suy nghĩ kỹ trước khi làm một điều gì đó".

Lee Hyori khóc trong chương trình Hangout with Yoo. Ảnh chụp màn hình

Đầu tháng 7, dư luận xôn xao khi đoạn livestream hát karaoke của Lee Hyori và đàn em YoonA bất ngờ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội trong bối cảnh nước này vẫn đang gồng mình chống dịch Covid-19.

"Tôi đã uống vài ly rượu với YoonA và giờ chúng tôi đang ở một quán karaoke ngay khu Apgujeong", Lee Hyori nói trong livestream. Được biết tối 1.7, Lee Hyori đã gặp gỡ thành viên SNSD và cả hai cùng uống rượu, hát hò vui vẻ.

Việc cả hai nữ ca sĩ đều không đeo khẩu trang càng khiến cư dân mạng chỉ trích họ mạnh mẽ hơn. Lee Hyori đã nhanh chóng tắt livestream chỉ sau 2-3 phút khi nhận ra quá nhiều bình luận chửi bới mình. Cô cũng cảm thấy có lỗi khi làm liên lụy đến đàn em YoonA.

Lee Hyori và YoonA vốn thân thiết thông qua chương trình Hyori's Homestay. Ảnh: Instagram NV

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Hyori. Tôi đang tự kiểm điểm sâu sắc về hành động sai trái của mình tối qua. Những ngày gần đây, tâm trạng tôi khá vui vẻ nên đã ra ngoài vui chơi mà không suy nghĩ kỹ. Tôi muốn xin lỗi cả YoonA với tư cách tiền bối và đàn chị. Từ bây giờ tôi sẽ cẩn trọng trong mỗi hành động và suy nghĩ thấu đáo hơn. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi", giọng ca U go girl lên viết.

YoonA sau đó cũng lên tiếng xin lỗi công chúng, thừa nhận rằng bản thân đã quá vô tâm khi uống rượu, hát karaoke mà không nghĩ đến các nhân viên y tế đang ngày đêm chống Covid-19 và những nạn nhân của dịch bệnh này. Dù vậy, cư dân mạng xứ sở kim chi vẫn không ngừng chỉ trích hai nữ nghệ sĩ bằng những lời lẽ nặng nề.

Dự án nhóm nhạc 3 người có tên SSAK3 của Lee Hyori, Bi Rain và Yoo Jae Suk được lên kế hoạch ra mắt với ca khúc cover In summer vào ngày 18.7 tới và dự kiến sẽ tiếp tục phát hành Once again this beach - nhạc phẩm do ông xã Lee Sang Soon của Lee Hyori sáng tác.