Lee Hyori tung bộ ảnh gợi cảm tuổi tứ tuần

Dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, SSAK3 đã "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc với những ca khúc như Beach again, In the summer... Hình tượng Linda G của Lee Hyori rất được công chúng yêu thích bởi sự cá tính, độc đáo

ẢNH: INSTAGRAM NV