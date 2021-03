Lợi Trần trong web drama đang hot được so sánh với Trịnh Y Kiện

Tham gia dự án web drama đang vào Top trending YouTube, diễn viên 31 tuổi được nhận được nhiều lời khen từ người xem bởi gương mặt nam tính, đậm chất điện ảnh cùng lối diễn xuất biến hóa đa dạng từ những phân cảnh nội tâm sâu sắc đến những pha hành động nghẹt thở. Nhiều người còn so sánh vai Thập Bát Ca của Lợi Trần với vai diễn kinh điển Trần Hạo Nam trong phim Người trong giang hồ (Hồng Kông), nhân vật từng làm nên tên tuổi của tài tử Trịnh Y Kiện . “Nếu như có bộ phim thể hiện lại nhân vật Trần Hạo Nam như phiên bản Người trong giang hồ của Hồng Kông thì Lợi Trần rất hợp vai luôn, hình tượng rất có thần thái giống nhân vật Trần Hạo Nam", một khán giả khen ngợi.

Sở hữu gương mặt góc cạnh, mái tóc dài bồng bềnh nhưng vẫn bật lên nét rắn rỏi, nam tính, Lợi Trần được đánh giá là một nhân tố mới mẻ của thị trường điện ảnh Việt hiện tại ẢNH: NVCC

Trước những tình cảm người hâm mộ dành cho mình, Lợi Trần chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi khán giả đón nhận Bi Long đại ca và dành sự yêu thích cho nhân vật Thập Bát Ca. Đây là một vai diễn khá phức tạp với nhiều sự chuyển biến trong nội tâm cũng như đòi hỏi thể lực tốt cho các phân cảnh hành động xuyên suốt. Đảm nhận một vai diễn thú vị như vậy khiến tôi cảm thấy say mê với nghề hơn vì có thể bộc lộ được hết khả năng của bản thân". Nam diễn viên nhắc đến việc được so sánh với tài tử nức tiếng Hồng Kông: "Tôi rất cảm ơn khán giả đã ưu ái so sánh mình và anh Trịnh Y Kiện, hy vọng rằng tôi có thể mang đến một Trần Hạo Nam phiên bản Việt để không phụ sự kỳ vọng của mọi người".

Được biết để hóa thân thành Thập Bát Ca, Lợi Trần đã phải dành thời gian tập luyện rất nhiều nhằm hoàn thành các yêu cầu khắt khe của vai diễn. Trong tập đầu tiên, nam diễn viên đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng khiến anh gãy xương mũi hai bên và lệch vách ngăn mũi trái. Do lịch trình bận rộn nên tới thời điểm hiện tại, Lợi Trần vẫn chưa có thời gian để phẫu thuật. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến các khán giả vẫn luôn dành sự quan tâm và hỏi thăm tình hình chấn thương của mình. Anh cho biết thời gian tới sẽ sắp xếp để đi điều trị dứt điểm.

Lợi Trần sinh năm 1990, đã có 7 năm trong nghề với sự xuất hiện trong nhiều dự án như: Lật mặt 2, 79810, Chim ưng đen, Về quê ăn tết... Trong năm 2021, Lợi Trần hướng đến hình ảnh nam tính, mạnh mẽ, định hình trong phong cách cũng như các vai diễn của mình.