Lùm xùm nghệ sĩ làm từ thiện, dân mạng ủng hộ Bộ Công an vào cuộc

Theo ông Tô Ân Xô, nếu ai có chứng cứ, tài liệu về việc lừa đảo từ thiện thì hãy tố giác, gửi cho cơ quan công an. Khi đó các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ vào cuộc, đảm bảo đúng quy định. Tướng Xô khẳng định khi có dấu hiệu về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động quyên góp, ủng hộ, thì cơ quan chức năng xem xét xử lý với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Xô lưu ý đến thời điểm này, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chưa nhận được tố cáo nào về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động quyên góp, ủng hộ từ thiện và công an các địa phương cũng chưa có báo cáo tập hợp về nội dung này. “Song công an các cấp vẫn chủ động nắm bắt dư luận về những sự việc, hiện tượng này và nếu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, những sự việc gây bất ổn xã hội, lực lượng chức năng sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ. Về nguyên tắc, thông tin dư luận cũng là một nguồn tin tố giác tội phạm”, ông Xô nhấn mạnh.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc làm này bởi theo họ, những ồn ào liên quan quan đến câu chuyện từ thiện của nghệ sĩ thời gian qua khiến dư luận bức xúc. Một số người còn cho rằng nếu Bộ Công an vào cuộc sẽ giúp cho việc từ thiện đi đúng hướng, tránh trường hợp vụ lợi từ hoạt động này.

Một tài khoản bình luận: “Ai đúng ai sai ra pháp luật sẽ rõ. Nếu đúng thì mọi người ủng hộ thôi, còn sai thì phải xử lý". Người xem khác ý kiến: “Việt Nam mình có luật pháp nên ai làm sai thì nếu có bằng chứng hãy tố giác và gửi đến công an để họ vào cuộc. Ai cũng có trách nhiệm và quyền hạn của mình, việc xử lý vi phạm là của công an chứ không phải một cá nhân nào cho mình quyền lên mạng phán xử". Một cư dân mạng nêu ý kiến: “Mong Bộ Công an sớm vào cuộc điều tra làm rõ trắng đen".

Một cư dân mạng viết: “Công an vào cuộc thì trắng đen sẽ rõ, ai ăn đồng tiền xương máu của người khác sẽ phải trả giá". “Công an hãy vào cuộc tìm chứng cứ. Lôi nghệ sĩ "bẩn" ra trước dư luận nếu có", một tài khoản đề nghị. Người xem khác bày tỏ: “Ủng hộ công an và các cơ quan pháp luật sớm vào điều tra làm rõ sự việc". “Nhà nước, pháp luật cần vào điều tra cho rõ ràng minh bạch và giải quyết mọi việc", một tài khoản chia sẻ.

Một khán giả nêu quan điểm: “Đúng rồi, nhà nước cần vào cuộc chứ để hai bên nói qua nói lại, loạn cả ra. Vẫn 4 chữ cũ: Sao kê minh bạch"... Bên cạnh đó, một số tài khoản đề nghị những người có bằng chứng hãy hợp tác, tố giác để vụ việc nhanh chóng rõ ràng.