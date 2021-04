Lương Triều Vỹ xuất hiện trong trailer bom tấn Marvel ‘Shang-Chi’

Trailer chính thức của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vừa “trình làng” khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên một siêu anh hùng có gốc gác châu Á xuất hiện trong “vũ trụ” điện ảnh Marvel. Được biết, cú “đánh úp” trailer này chính là món quà sinh nhật mà hãng phim dành cho nam diễn viên Lưu Tư Mộ, người thủ vai chính Shang-Chi. Ngoài ra, trailer cũng đã hé lộ ngày công chiếu phim dự kiến vào 3.9.2021.

Trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Đoạn trailer dài hơn 2 phút mang đến cái nhìn bao quát về nguồn gốc xuất thân cũng như tuổi thơ đầy khắc nghiệt của anh hùng Shang-Chi. Từ lúc còn bé, Shang-Chi đã được chính cha mình đào tạo để trở thành một sát thủ. Có thể thấy, siêu anh hùng này đã từ chối sứ mệnh của mình để được sống như một thanh niên bình thường khi trưởng thành. Dẫu vậy, Shang-Chi vẫn bị truy đuổi bởi chính tổ chức bí hiểm của cha mình cùng những kẻ thù không đội trời chung.

Shang-Chi là siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel có phim điện ảnh riêng ẢNH: MARVEL

Gây chú ý nhất trong trailer chính là sự xuất hiện của nam diễn viên Lương Triều Vỹ. Anh là người đảm nhận vai người cha hiểm ác của Shang-Chi và cũng chính là “ông trùm” The Mandarin của tổ chức Ten Rings. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua vài phân đoạn nhưng Lương Triều Vỹ vẫn khiến người hâm mộ “phát cuồng” với diện mạo đầy tính phản diện. Theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất, vai của Lương Triều Vỹ sẽ có tác động rất lớn đến mạch câu chuyện cũng như cuộc đời của nam chính Shang-Chi. Đồng thời, nhân vật do nam tài tử 58 tuổi đảm nhiệm cũng là một trong những ác nhân luôn được người hâm mộ truyện tranh Marvel quan tâm đặc biệt.

Siêu anh hùng Shang-Chi có võ thuật cao cường cùng khả năng tạo ra ảo ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Lương Triều Vỹ gây ấn tượng với phong thái đầy uy nghiêm, bí hiểm khi vào vai cha của Shang-Chi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh tóm lược cốt truyện hấp dẫn, trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings còn giới thiệu đến khán giả hàng loạt những pha võ thuật mãn nhãn. Nam chính Shang-Chi phô diễn vô số các chiêu thức kungfu và giao đấu ác liệt với kẻ thù trên nhiều bối cảnh từ rừng tre cho đến xe buýt… Một vài phân cảnh phác họa ấn tượng tinh thần võ đạo châu Á. Cảnh Shang-Chi chiến đấu trong rừng tre được người hâm mộ đánh giá là đậm chất kiếm hiệp Trung Hoa, làm gợi nhớ đến những bộ phim Thập diện mai phục hay Ngọa hổ tàng long đình đám một thời.

Khán giả châu Á rất thích thú khi sắp được xem "phim chưởng" kiểu Hollywood ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hé lộ sẽ có rất nhiều pha hành động mãn nhãn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Shang-Chi là siêu anh hùng có gốc gác Trung Hoa. Nhân vật này lần đầu xuất hiện trên truyện tranh Marvel vào năm 1973 trong đầu truyện Special Marvel Edition #15. Anh sở hữu kĩ thuật kungfu thượng thừa và có khả năng tạo ra hàng trăm ảo ảnh của bản thân. Việc Marvel quyết định thực hiện hẳn một phần phim riêng cho siêu anh hùng này đã khẳng định nỗ lực chinh phục thị trường châu Á của hãng. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Destin Daniel Cretton làm đạo diễn, kịch bản do Dave Callaham và Jim Starlin thực hiện. Đặc biệt, phim có đến 98% diễn viên là người châu Á hoặc gốc Á như Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, Trần Pháp Lạp... Như vậy chỉ khoảng 2 tháng sau khi thưởng thức bom tấn Black Widow (khởi chiếu 9.7), khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục được Marvel "chiêu đãi" Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vào 3.9.