Madonna chi 450 tỉ đồng mua lại dinh thự của The Weeknd

Được biết, The Weeknd đã tậu bất động sản này với giá 18,2 triệu USD vào năm 2017 và rao bán vào mùa hè năm 2020 giá 25 triệu USD. Như vậy giọng ca "Save Your Tears" giảm cho đàn chị gần 6 triệu USD so với mức giá anh đề ra. - Ảnh: TheMLS.com/Getty images