MC Nguyên Khang: 'Tôi cũng từng mơ ước được ba yêu thương'

Chương trình Thay lời muốn nói với chủ đề Ngã rẽ cuộc đời vừa lên sóng tối 11.4. Bên cạnh MC Thanh Phương, sự xuất hiện của Nguyên Khang trong vai trò người dẫn chuyện nhận được sự quan tâm của khán giả. Được biết đến từ những chương trình âm nhạc nổi tiếng như The Remix, Sing my song, Trò chơi âm nhạc, The Voice, Tuyệt đỉnh song ca, Ca sĩ thần tượng... Nguyên Khang được ê-kíp sản xuất tin tưởng mời vào vị trí này.