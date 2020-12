MC nổi tiếng xứ Hàn lạc quan trước chỉ trích làm mẹ đơn thân

Fujita Sayuri sinh năm 1979, là MC nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình xứ sở kim chi. Mỹ nhân 41 tuổi này không những quen mặt với fan Kpop mà còn được khán giả châu Á biết đến rộng rãi nhờ tham gia các show như With You (tương tự như We Got Married), Real Men 2, My Little Old Boy, đảm nhận vị trí MC cho iKON Idol School Trip của nhóm nhạc nhà YG

Ảnh: Instagram NV