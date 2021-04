Minh tinh 44 tuổi nhắn nhủ đến người hâm mộ: “Tôi muốn tiếp tục chia sẻ nhiều điều với mọi người trên nền tảng này nên đã lấy hết can đảm để lên tiếng. Tôi hiểu đây có thể là một bất ngờ đối với các bạn. Tuy nhiên, tôi mong rằng mọi người đừng thay đổi suy nghĩ của mình về tôi vì chuyện này đã diễn ra từ lâu và tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ với tư cách là nữ diễn viên Uhm Ji Won”.

Sinh năm 1977, Uhm Ji Won được biết đến là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh xứ Hàn. Minh tinh 44 tuổi gia nhập làng giải trí từ năm 1998 và sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể. Sao nữ kỳ cựu được yêu thích với các bộ phim: Mutt Boy, The Scarlet Letter, Traces of Love, Sign, The Silenced, The phone, Missing, Master… và mới đây nhất là Birthcare Center . Đặc biệt, minh tinh 7X ghi dấu ấn sâu sắc trên màn ảnh với vai người mẹ trong Hope (2013), bộ phim dựa trên một vụ án ấu dâm chấn động dư luận Hàn Quốc. Uhm Ji Won cũng được biết đến là thành viên hội bạn thân quyền lực bậc nhất showbiz Hàn gồm nhiều sao nữ đình đám như: Son Ye Jin Gong Hyo Jin , Lee Jung Hyun và Song Yoon Ah.