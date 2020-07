Minh Tú đi cách ly tập trung 14 ngày sau khi trở về từ Bali

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 hài hước chia sẻ trên trang cá nhân ngay khi đáp chuyến bay: “Hello cả nhà, Thúy Liễu (nickname của Minh Tú) đã cập bến Cần Thơ an toàn nha. Cảm ơn tổ quốc. Cảm ơn tất cả mọi người đã hỏi thăm và trông chờ”. Cụ thể người đẹp đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hỗ trợ một suất trên chuyến bay đưa công dân về nước. Chuyến bay mang số hiệu VJ2431 khởi hành lúc 12 giờ 5 phút tại Sân bay quốc tế Soekamo - Hatta. Tuy nhiên, cô kể vì một số lý do khách quan mà giờ khởi hành bị trễ hơn một tiếng so với dự định.

Minh Tú trở về Việt Nam sau 4 tháng “mắc kẹt” tại Bali vì Covid-19

Ngay khi đến nơi, người đẹp được đơn vị phụ trách đưa đến điểm cách ly tập trung tại Trà Vinh bằng xe buýt. Thời gian cách ly của những hành khách từ nước ngoài và vùng có dịch về như Minh Tú là 14 ngày. Suốt hành trình của mình, người đẹp đã rất háo hức và được trang bị bảo hộ từ đầu đến chân. Á quân Asia’s Next Top Model 2018 còn khiến fan phải bật cười khi chia sẻ được mẹ dặn dò qua điện thoại rằng: “Em về bình an, vô khu cách ly ráng sống hòa bình nha em”.

Hình ảnh của Minh Tú khi sắp khởi hành Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trước khi lên máy bay, chân dài này còn thể hiện độ “mặn mà” của mình bằng một clip vui tạm biệt chuyến công tác nhớ đời của mình tại Bali, Indonesia. Người đẹp cũng cho biết rất nhớ công việc, món ăn quê nhà, mong fan đừng ra sân bay đón hay gửi quà để đảm bảo an toàn mùa dịch. Cô hy vọng ngay sau khi kết thúc thời hạn cách ly có thể nhanh chóng trở lại với công việc, “cày” bù lại 4 tháng phải nghỉ dưỡng bất khả kháng tại xứ người.

Tuy nhiên, hành lý của người đẹp khá nhiều vì suốt quá trình lưu lại Indonesia cô đã mua thêm nhiều quần áo giảm giá để sử dụng. Do đó cô phải trả thêm khoảng 200 USD để trả phí dư ký hành lý. Nhiều người hâm mộ bày tỏ niềm vui khi cuối cùng Minh Tú cũng được về nước. “Idol của em đã về”, “Chị về nước chắc cỏ cây bên đó buồn lắm”, “mừng rớt nước mắt chị ơi”, trích một số bình luận người hâm mộ san sẻ niềm vui với nữ người mẫu.