'Mỏ vàng' giúp Mariah Carey kiếm gần 60 tỉ đồng mỗi năm

Theo Unilad ngày 27.12, ca khúc All I Want For Christmas Is You của nữ danh ca Mariah Carey được xem là "mỏ vàng" khi giúp cô kiếm rất nhiều tiền dù được phát hành từ năm 1994.

Vào dịp Giáng sinh mỗi năm, giai điệu quen thuộc của bản hit này lại vang lên khắp mọi nơi. Năm 2019, Forbes xuất bản bài báo dẫn thông tin từ YouTube cho biết All I Want For Christmas Is You đã kiếm được hơn 60 triệu USD (hơn 1 nghìn 380 tỉ đồng) tiền bản quyền, tương đương gần 2,6 triệu USD (gần 60 tỉ đồng) lợi nhuận mỗi năm. Vẫn không chắc chắn liệu All I Want For Christmas Is You có mang lại cho Mariah Carey doanh thu tương tự trong 3 năm từ 2018 cho đến 2020 hay không nhưng dựa trên mức độ nổi tiếng của bài hát ở thời điểm hiện tại, việc nữ danh ca tiếp tục thu về số tiền khổng lồ từ ca khúc 26 năm tuổi này là điều dễ hiểu.

Bìa đĩa All I Want For Christmas Is You Ảnh: Columbia Records

Mariah Carey từng chia sẻ với tờ Entertainment Weekly về mức độ thành công của All I Want For Christmas Is You: "Ca khúc khá phổ biến khi mới ra mắt nhưng nó lại không được yêu thích cuồng nhiệt như bây giờ. Tôi có cảm giác mọi người đã trưởng thành cùng bài hát đó. Nó trở thành một phần trong đời sống của họ, nhất là trong ngày lễ. Là một người rất yêu Giáng sinh , tôi vô cùng tự hào".

Mới đây All I Want For Christmas Is You đã trở lại vị trí số 1 Billboard Hot 100 danh giá với kết quả tổng hợp dựa trên doanh số bán hàng (vật lý và kỹ thuật số), lượt stream và lượt phát sóng trên radio. Ngoài ra, bản hit còn chính thức lần đầu tiên giành No.1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh.

Chiến thắng lịch sử này của Mariah Carey giúp nữ ca sĩ trở thành người sở hữu ca khúc dành cho mùa lễ hội đầu tiên dẫn đầu trên cả hai bảng xếp hạng âm nhạc lớn là Billboard Hot 100 của Mỹ và Official Chart tại Anh.