'Mỹ nhân hở bạo' Oh In Hye tự tử tại nhà riêng?

Theo Sở cảnh sát Incheon Yeonsu và trạm cứu hỏa Songdo (Incheon, Hàn Quốc ), khoảng 5 giờ sáng 14.9 (giờ địa phương), họ đến nhà riêng của Oh In Hye ở Incheon và tìm thấy cô trong tình trạng tim ngừng đập. Nữ nghệ sĩ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. May mắn là cô đã lấy lại nhịp thở và mạch bình thường, nhưng chưa tỉnh lại.

Hiện phía cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Chia sẻ với báo chí, Sở cảnh sát Incheon Yeonsu tiết lộ: “Bạn của Oh In Hye đã phát hiện cô ấy và trình báo, nhưng chúng tôi không biết tại sao người bạn này lại ở đó. Chúng tôi đang nghiêng về giả thuyết Oh In Hye đã cố tự tử”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không nói gì thêm về nguyên nhân trực tiếp khiến nữ diễn viên bất tỉnh đến mức tim ngừng đập.

Cách đây 1 ngày, người đẹp 8X vẫn khoe trạng thái tích cực trên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Thông tin Oh In Hye nhập viện và bị nghi lựa chọn cực đoan khiến dân mạng ngỡ ngàng. Bởi trước đó 1 ngày, cô vừa cập nhật trang cá nhân ảnh selfie và hào hứng chia sẻ với fan ngày hẹn hò tại Seoul. Thậm chí, ngôi sao Hàn này còn chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Oh In Hye ra mắt vào năm 2011, nhưng tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn nhờ trang phục “ mặc như không mặc ” tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011 . Lúc bấy giờ, mỹ nhân 36 tuổi xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc sau khi đến dự buổi khai mạc sự kiện cùng chiếc váy hở hang , hai dây mỏng manh, khoe triệt để vòng một.

Khoảnh khắc mặc đồ quá lộ liễu của Oh In Hye cách đây 9 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH

Thời điểm đó, Oh In Hye nhanh chóng hứng chịu hàng loạt chỉ trích nặng nề vì ăn mặc quá khêu gợi. Công chúng xứ kim chi tỏ ra rất khó chịu vì trang phục thiếu vải của cô. Được biết, sau sự xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2011, Oh In Hye bị gắn mác “mỹ nhân hở bạo” và bị dính chặt hình tượng này suốt hàng năm trời.