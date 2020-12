Nam Em và Lãnh Thanh đang hẹn hò

Sau khi đồng hành cùng nhau trong show hẹn hò Vô lăng tình yêu, mối quan hệ của Nam Em và Lãnh Thanh khiến cộng đồng mạng tò mò, thậm chí, fan của cả hai luôn tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi này. Nếu Nam Em mạnh dạn tỏ tình và chủ động "tấn công" Lãnh Thanh thì nam diễn viên lại thường tránh né câu hỏi này.

Lãnh Thanh cho biết một trong những lý do anh không muốn công khai tình cảm vì không muốn đối phương phải chịu áp lực từ dư luận Ảnh: chụp màn hình

Mới đây, trong một clip phỏng vấn, Lãnh Thanh chia sẻ lý do vì sao không thể hiện tình cảm dành cho người đẹp gốc Tiền Giang: "Từ ngày xưa, khi mới biết yêu đến giờ, tôi luôn giữ quan điểm là luôn để cho người con gái mình thích ở trong vùng an toàn. Mình chẳng dại gì khoe ra để cho "sóng gió" ập đến khiến người ta sẽ bị đụng chạm đến cảm xúc. Nếu nói chúng tôi yêu nhau say đắm thì có thể "sóng lớn" sẽ ập đến và khiến người bạn của mình không được thoải mái nữa. Tôi cũng thường xuyên nghĩ về chuyện đấy nên tôi không muốn chia sẻ chuyện tình cảm".

Bên cạnh đó, Nam Em cũng khẳng định tất cả đều xuất phát từ tình cảm thật và không phải là chiêu trò "đánh bóng" tên tuổi. Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho biết: "Cái gì xuất phát từ tình cảm thật thì sẽ lan tỏa nhanh thôi. Nếu như chúng tôi mà chiêu trò thì chuyện cũng không được như vậy. Tôi cũng không diễn hoài và tròn vai được. Ngay cả khi đứng trước máy quay, mình còn phải diễn đi diễn lại nhiều lần mới được mà".

Nam Em không ngại thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với Lãnh Thanh Ảnh: chụp màn hình

Đáng chú ý, trong clip trò chuyện, Nam Em và Lãnh Thanh liên tục có những hành động thân mật và ánh mắt tình tứ dành cho đối phương. Nam diễn viên Thưa mẹ con đi cũng tâm sự anh cảm thấy rất lo lắng khi chứng kiến giọng ca Cùng anh đi xa ngất xỉu trong show hẹn hò vừa qua. Hơn thế nữa, nam diễn viên còn tiết lộ thời điểm bắt đầu có tình cảm với Nam Em: "Khi quay đợt 2 cho chương trình, đầu tiên thì hai đứa vẫn gặp nhau rồi sau đó mới tách ra. Lúc đó, tự nhiên tôi thấy hơi chạnh lòng một xíu. Đang cảm thấy thân quen rồi tự nhiên bị vụt mất. Lúc đó, tôi mới biết mình rất yêu mến Nam Em và không muốn bị tách khỏi cô ấy".