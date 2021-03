Nghệ sĩ Mạc Can: Đạo diễn gọi xin lỗi, hủy vai vì tôi không đủ sức khỏe

Trên trang cá nhân, diễn viên Cát Tường chia sẻ video đến thăm tiền bối là nghệ sĩ Mạc Can. Xuất hiện cùng cô còn có diễn viên Tiết Cương . Chia sẻ về sự việc, nữ MC bộc bạch: “Tôi nghe Minh Dũng nói chú Mạc Can bị đau chân. Sáng nay đi quay phim bị đạo diễn cancel (hủy lịch) rồi. Lâu quá không gặp chú cũng nghe tin chú bệnh lâu rồi nên chúng tôi đi thăm”.

Tiết Cương nói thêm: “Trước tết, tôi có gặp chú Mạc Can ở sân khấu 5B. Lúc đó chú không phải còn khỏe lắm nhưng chú đi chậm chậm được. Chú lên sân khấu lãnh trợ cấp, một tháng hình như chỉ được có 2 triệu thôi”. Tại đây, MC Bạn muốn hẹn hò bày tỏ xúc động: “Thật ra, có nhiều cô chú nghệ sĩ về già khổ lắm. Làm nghề này không có nhiều tiền, làm bao nhiêu đều tái tạo, mua sắm phục trang hết. Nhiều khi lo phục vụ khán giả nhưng cuối đời không có tiền bạc gì hết”.

Cát Tường và Tiết Cương đến thăm Mạc Can Ảnh: Chụp màn hình

Xuất hiện trong video, nghệ sĩ Mạc Can dí dỏm trò chuyện, trêu chọc hai diễn viên với phong cách hài hước quen thuộc. Tuy nhiên, do tuổi cao nên "Bác Ba Phi" hay quên. Tiết lộ về sức khỏe hiện tại, nghệ sĩ Mạc Can cho biết mình không đảm bảo để đi diễn.

Chia sẻ về sự việc, diễn viên phim Đất phương Nam cho biết do địa điểm quay ở xa cùng vai diễn đòi hỏi phải đứng liên tục nên đạo diễn phải gọi xin lỗi, hủy vai ông để đảm bảo sức khỏe. “Đạo diễn gọi nói tôi đừng có buồn, đừng có giận con. Chú yêu nghề quá, chú có vai Thổ Địa kéo dài đến bây giờ vẫn chưa hết. Chỗ quay ở Củ Chi, phải đi bộ vô, không có xe. Chân tôi giờ đau như vậy, với thêm cảnh quay phải đứng một tiếng đồng hồ. Đứng một hồi chắc chở tôi đi luôn”, nam diễn viên chia sẻ. Vì tình hình sức khỏe nên nghệ sĩ Mạc Can cho biết ông vui vẻ chấp nhận, không trách đạo diễn. Phía này còn hứa cố gắng hoàn thành các phân đoạn trước, chờ ngày quay ở bối cảnh thuận lợi sẽ gọi cho ông.

Mạc Can phải nhờ dụng cụ hỗ trợ vì chân sưng to, đau nhức Ảnh: Chụp màn hình

Tuổi cao, hay quên nhưng diễn viên sinh năm 1945 cho biết ông hoàn toàn có thể diễn xuất mà không cần nhớ thoại. Theo Mạc Can , khi đọc kịch bản, ông chỉ nắm ý, không bám sát vào từng câu chữ trong lời thoại. Ngoài ra, ê-kíp đoàn phim còn có người hỗ trợ, nhắc bài mỗi khi thoại quá dài.

Để đảm bảo sức khỏe, ông cũng nhờ bác sĩ đến tận nhà khám bệnh, thường xuyên theo dõi tình hình. Được biết, người này thấy hoàn cảnh của Mạc Can, rất quý mến nên quyết định không lấy tiền. Do chân sưng to, sức khỏe không còn như trước nên ông di chuyển khá khó khăn, phải nhờ dụng cụ hỗ trợ.

Cuối video, Mạc Can xúc động khi được Cát Tường gửi tiền hỗ trợ: “Tôi rất cảm ơn anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp. Bây giờ tôi già rồi, tôi bị đau khớp, ban đầu thì bị bệnh gút. Bác sĩ bảo tôi đừng nhậu nhẹt, đừng ăn thịt bò, hải sản để dưỡng cho chân lành lặn. Tôi cũng bị đau nhức lắm. Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến thăm hỏi".

Điều an ủi là mới đây, ông vừa ký kết hợp đồng tác quyền 10 năm với NXB Trẻ, dù không thể tiết lộ nhưng với 13 tác phẩm đã công bố và cuốn hồi ký mới thì số tiền ông nhận được "tương đối khá" để trang trải chi phí sinh hoạt, chữa trị bệnh đang bủa vây ông lúc tuổi già.