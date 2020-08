Người hâm mộ lo lắng khi Hương Giang đăng status tâm trạng giữa ồn ào tình cảm

Chuyện tình cảm của Hương Giang sau chương trình Người ấy là ai nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chúc phúc thì việc bạn trai doanh nhân của cô liên tiếp vướng phải ồn ào khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Mới đây, Hương Giang gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái tâm trạng trên Facebook. Cụ thể, cô viết: “See you later, maybe never” (Tạm dịch: Hẹn gặp lại, có thể là không bao giờ). Chia sẻ của người đẹp giữa loạt ồn ào tình cảm khiến người hâm mộ lo lắng. Trước đó, Matt Liu cũng gây hoang mang khi đăng tải hình ảnh chơi golf trên Instagram kèm theo bài hát Solo.