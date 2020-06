Người mẫu Dương Mạc Anh Quân đổi nghề làm tiếp viên hàng không

Về cơ duyên "lấn sân" làm tiếp viên hàng không , Dương Mạc Anh Quân cho hay anh muốn có sự nghiệp ổn định. “Tôi cứ thắc mắc mãi là người chọn nghề hay nghề đang chọn người, cho tới khi mình bén duyên với công việc hiện tại. Thật may mắn khi hai điều ấy đến với nhau cùng lúc và đúng thời điểm. Nhìn thì đơn giản nhưng thật sự khi bước vào học những bài học đầu tiên, mình thấy đúng nghĩa: "Khi đã đóng cửa máy bay, là thế giới của tiếp viên". Từ những kiến thức dịch vụ cơ bản, cho tới những kiến thức về an toàn chuyến bay, an ninh hay thậm chí cả cách dưỡng tay cũng phải học. Nhưng không gì bằng những nụ cười hài lòng của khách hàng sau chuyến bay. Đến độ những ngày do dịch bệnh phải giảm số chuyến bay khiến tôi nhớ lắm những niềm vui nhỏ bé ấy”, anh chia sẻ.