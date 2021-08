Nguyên Khang tài trợ học bổng cho trẻ em nghèo mất mẹ vì dịch Covid-19

Nguyên Khang chia sẻ anh rất xúc động khi chứng kiến câu chuyện của hơn 300 em thiếu nhi có ba hoặc mẹ là F0 và mất do Covid-19. Trước tình cảm này, anh quyết định hỗ trợ học bổng cho một em đến khi em 18 tuổi, mỗi năm là 3 triệu đồng. Anh tâm sự: Tôi từng nhận được học bổng của một ân nhân trong suốt những năm học đại học, vì thế tôi thấm thía và cảm nhận sâu sắc điều mình nên làm. Em không may mắn khi mẹ là F0 và không may qua đời, nhưng em còn cả tương lai phía trước. Tôi không muốn vì điều này mà em bỏ học, và tôi mong em sẽ cố gắng học thành tài để thay đổi cuộc đời mình".