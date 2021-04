Nhà của Taylor Swift lại bị đột nhập

Ngày 19.4 tờ ABC Chicago đưa tin căn hộ của Taylor Swift ở Manhattan, New York , Mỹ bị kẻ lạ mặt đột nhập. Cảnh sát bắt giữ Hank Johnson, 52 tuổi, vào lúc 20 giờ 30 ngày 17.4 sau khi một người phát hiện ra ông này đang cố gắng lẻn vào nhà nữ ca sĩ nên gọi 911. Theo New York Daily News, fan cuồng này khai rằng Taylor Swift từng nhắn tin với mình thông qua mạng xã hội . "Cô ấy biết rằng tôi đang đến đây, chúng tôi là bạn", Hank Johnson nói. Taylor Swift được cho là không có nhà vào thời điểm đó mà hiện đang ở với bạn trai Joe Alwyn tại London, Anh.

Ảnh: chụp màn hình New York Daily News

Hank Johnson biện minh rằng mình là một nhà diễn giả và gặp gỡ Taylor Swift chỉ để thuyết trình. Nhân viên an ninh nói với cảnh sát rằng Johnson đã nhấn chuông cửa và cố gắng xâm nhập căn hộ của chủ nhân bản hit Shake It Off ít nhất 5 lần trong 6 tháng qua. Người này cũng cho biết đã cảnh báo với Johnson rằng ông ta không được chào đón ở tòa nhà Tribecca nơi nữ ca sĩ sinh sống. Ngoài Taylor Swift, Hank Johnson còn bị tòa án cấm đến gần Bella và Gigi Hadid - những người bạn của Taylor Swift. Fan cuồng 52 tuổi sau đó bị buộc tội xâm phạm gia cư và được thả vào ngày 18.4.