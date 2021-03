Nhã Phương: Trường Giang là chỗ dựa vững chắc, không để tôi bận tâm điều gì

Nhân dịp ra mắt phim 1990, Nhã Phương đã có những chia sẻ thú vị về đời sống hôn nhân giữa cô và ông xã Trường Giang. Bởi đây cũng là một bộ phim nói về tình yêu và gia đình của những người phụ nữ bước sang độ tuổi 30, đúng với số tuổi của nữ diễn viên ngoài đời. Nhã Phương cho biết vai diễn mới của cô thuộc tuýp người phụ nữ hiền thục, đoan trang, một lòng một dạ hi sinh vì chồng, con. Đặc biệt, khi được hỏi về vấn đề “tiểu tam”, bà xã Trường Giang đã có câu trả lời vô cùng thú vị.

“Em hiền lắm mọi người ơi. Nếu gặp tiểu tam ở ngoài đời, em sẽ như một con mèo vậy. Em chỉ biết ở nhà thôi chứ không dám làm gì ai cả. Với em, nếu tình yêu đủ lớn thì có thể vượt qua được những chuyện như vậy”, Nhã Phương mạnh dạn trả lời. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ cuộc sống của cô ở tuổi 30 vô cùng viên mãn nhờ có gia đình hạnh phúc, công việc “thuận buồm xuôi gió”. Nhã Phương khẳng định Trường Giang là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời, không bao giờ để cô phải bận tâm về điều gì. Nhiều người quan niệm “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” nhưng đối với Nhã Phương điều này hoàn toàn không đúng.

Nhã Phương khoe sắc vóc trẻ trung tại họp báo ẢNH: BTC

Nhã Phương tin rằng nếu tình yêu đủ lớn mọi chuyện đều có thể vượt qua ẢNH: FBNV

Trước câu trả lời đầy điềm tĩnh của Nhã Phương, hai bạn diễn của cô là Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X cũng phải gật gù ngưỡng mộ. Bởi sau hơn 2 năm kết hôn, Nhã Phương chẳng cần toan tính gì vẫn giữ được cuộc sống gia đình vô cùng êm ấm. Nữ diễn viên thừa nhận Trường Giang yêu thương và chăm sóc cô tận tụy đến nỗi nhiều khi cô cảm thấy bản thân rất vô dụng. Trong suốt thời gian kết hôn, Nhã Phương hiếm khi cảm thấy bị xuống tinh thần. Duy nhất chỉ có lúc mới sinh, nữ diễn viên bị trầm cảm nhẹ. “Nhưng đó là do tự mình thôi chứ không do ai hết”, Nhã Phương nói.

Gia đình hạnh phúc của Nhã Phương và Trường Giang ẢNH: FBNV

Bước sang tuổi 30, Nhã Phương khoe được nhiều người khen xinh đẹp và trẻ trung hơn trước. Bà xã Trường Giang tiết lộ: “Được vậy có lẽ là do tôi đã có anh Giang làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, đỡ trăn trở hơn, đỡ phải chăm chăm vào vấn đề cơm áo gạo tiền. Vì vậy cột mốc cuộc đời này của tôi, mọi thứ hầu hết đều rất viên mãn. Chỉ hơi tiếc chút xíu là ngày trước khi chưa có gia đình tại sao mình không chịu đi chơi nhiều hơn, suốt ngày cứ đi làm rồi về nhà thôi. Mà thực ra thì bây giờ anh Giang còn khuyến khích tôi chơi cho thoải mái nữa nên thấy mình may mắn”.

Tình cảm vợ chồng Nhã Phương sau hơn 2 năm kết hôn ngày càng mặn nồng ẢNH: FBNV

Theo quan niệm của Nhã Phương, hạnh phúc vợ chồng đạt được là do sự nỗ lực đến từ cả hai phía. Và theo lẽ tất nhiên, hôn nhân không chỉ có mỗi một màu hồng mà đôi khi vẫn phải có cãi vã. Nhưng đối với cô, đó là cơ hội để thấu hiểu đối phương và trân trọng những gì đã có với nhau.

Bên cạnh đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc hôn nhân viên mãn của đồng nghiệp. “Nhã Phương hay bảo anh Giang chiều cô ấy sinh hư, nấu nướng, việc nhà gì anh cũng xung phong làm. Nhưng ngược lại, mọi người phải thấy rằng Nhã Phương là một người mẹ tuyệt vời và chăm con vô cùng khéo. Đi quay nghỉ tay một chút là cô ấy sẽ gọi về cho con, đóng phim về khuya mệt mỏi đến cỡ nào cô ấy cũng sẽ đích thân vào dỗ dành và ngủ cùng con”, Lan Ngọc cho biết.