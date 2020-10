Nhóm nhạc của Lee Hyori khoe vẻ đẹp bốc lửa trên bìa tạp chí

Ngày 10.10, Refund Sisters phát hành ca khúc Don't touch me do nhạc sĩ Rado - một mẩu của bộ đôi tạo hit Black Eyed Pilseung sản xuất. Chỉ sau 2 ngày phát hành, Don't touch me đạt PAK (Perfect All Kill) khi đứng đầu toàn bộ bảng xếp hạng uy tín Hàn Quốc như Melon, Genie, Flo…

Ảnh: W Korea