Nhóm nhạc đóng MV như phim khiêu dâm bất ngờ tan rã sau 9 năm

Hôm 23.5 (giờ địa phương), trên fanpage, nhóm Six Bomb bất ngờ cập nhật bài viết: “Tạm biệt Six Bomb. Cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ thời gian qua”. Theo fan, đây được xem là lời tạm biệt của nhóm gửi đến người hâm mộ cũng như là thông báo tan rã.

Do đó, bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ lượng người hâm mộ ít ỏi của Six Bomb. Phần lớn bình luận đều tỏ ra nuối tiếc khi nhóm đột ngột “đường ai nấy đi” sau gần 9 năm ca hát. Bên cạnh đó, một số fan mong các thành viên sẽ có hướng đi riêng sau khi Six Bomb tan rã.

Các cô gái bị chỉ trích kịch liệt không chỉ bởi phong cách MV gây khó chịu mà còn lối ăn mặc phản cảm ẢNH: INSTAGRAM NV

Tại làng nhạc Hàn Quốc , Six Bomb vẫn là một nhóm nhạc vô danh dù đã hoạt động gần 10 năm. Những nữ thần tượng được biết đến với những thị phi xoay quanh các sản phẩm âm nhạc của mình. Đầu tiên, nhóm khiến công chúng ngỡ ngàng với MV Becoming Prettier , lấy chủ đề về phẫu thuật thẩm mỹ và những cái lợi của chuyện “dao kéo”.

Six Bomb còn tiết lộ bỏ ra gần 90.000 USD (hơn 2 tỉ đồng) phẫu thuật thẩm mỹ và đưa tất cả quá trình dao kéo này vào MV Becoming Prettier. Trước đây, Six Bomb từng khiến công chúng kinh hãi với bộ trang phục “xúc xích hồng” bó sát trong đợt quảng bá Wait 10 years baby.

Six Bomb từng gây sốc với MV Hiccup Hiccup như phim 18+ ẢNH: FB NV

Năm 2018, Six Bomb tiếp tục gây chú ý bằng MV Hiccup Hiccup , giống như bản parody phim khiêu dâm Nhật Bản. MV này dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trên các phương tiện truyền thông. Nhiều dân mạng phẫn nộ và mỉa mai Six Bomb rẻ tiền, bất chấp tạo scandal chỉ để trở nên nổi tiếng. Số ý kiến khác khẳng định Six Bomb làm “ô nhiễm” Kpop

Six Bomb thuộc công ty World Event Agency, ra mắt vào năm 2012 với album đầu tay Six Bomb First Mini Album. Trong suốt 9 năm hoạt động, Six Bomb có sự thay đổi đội hình liên tục và cuối cùng còn Soa, Dain & I Sol. Trong 3 năm trở lại đây, Six Bomb thường biểu diễn tại các sân khấu nhỏ và ngoài trời. Nhóm xuất hiện với hình tượng quen thuộc là các bộ váy bó sát và ngắn. Khi không đi ca hát, Soa và Dain tập trung làm DJ.