Nhóm nhạc nữ Kpop bị ép ngồi 'hở chân' khi livestream

Đáng chú ý, tất cả thần tượng đều mặc váy ngắn, không có chăn hay áo khoác để che chân. Điều này rất đáng ngờ vì các idol nữ thường được cung cấp chăn hoặc một vật dụng tương tự để che chắn khi ngồi để đề phòng tai nạn hớ hênh trước ống kính. Không những thế, góc máy quay cũng tập trung vào phần chân thay vì gương mặt xinh xắn của các thành viên.

Khoảng 11 phút kể từ khi chương trình được phát sóng, một nhân viên nữ đã đưa cho thành viên Via một chiếc áo len màu tím để che đi phần chân của Via và Chaelin. Một nhân viên nữ khác cũng làm điều tương tự cho Doi và Rayeon.

Tuy nhiên, ngay sau khi chân của các cô gái được che lại, một giọng nam vang lên rất hằn học và theo sau đó là 2 tiếng bốp bốp mà người xem phỏng đoán là tiếng tát. "Mục đích là để lộ chân, tại sao cô lại che nó?", người đàn ông nói. Các thành viên Fanatics nhanh chóng trả lại áo khoác với gương mặt đầy hoang mang, bối rối. Không còn cách nào khác, họ đành ngồi vắt chéo chân để tự bảo vệ bản thân khỏi bị lộ phần nhạy cảm.

Ngày 17.9, F-ENT - công ty quản lý của nhóm đã chính thức lên tiếng: "Trước tiên, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các thành viên Fanatics và người hâm mộ. Chúng tôi đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống xảy ra trong buổi phát sóng ngày 7.9 vừa qua. Câu nói của nhân viên trong buổi livestream là không phù hợp và công ty sẽ thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với người này. Trong tương lai, F-ENT sẽ cẩn thận hơn để vấn đề như vậy không xảy ra. Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi người hâm mộ của nhóm và hứa cố gắng hết sức để bảo vệ nghệ sĩ thuộc quyền quản lý công ty. Cám ơn".

Fanatics là nhóm nhạc nữ mới của Kpop, lần đầu ra mắt công chúng với mini album The Six tháng 8.2019. Fanatics được biết đến nhiều là vì có Kim Doah - nữ ca sĩ từng tham gia chương trình sống còn Produce 48. Dù vậy, nhóm vẫn đang chật vật để nổi tiếng ở Hàn Quốc . Ca khúc mới nhất của Fanatics - V.I.V.A Girl và album Plus two phát hành đầu năm 2020 đã không đạt được thành công như mong đợi.