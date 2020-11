Nhóm nhạc nữ Kpop chưa ra mắt đã 'gây sốt' vì nhan sắc hiếm có

Black Eyed Pilseung - bộ đôi nhà sản xuất đã thành lập High Up Entertainment được biết đến với việc sản xuất nhiều bài hát Kpop đình đám bao gồm TT (TWICE), DUMHDURUM (APINK), Lonely (SISTAR)... "Trong thời đại mà mọi thứ đều chạy theo xu hướng, chúng tôi đã có ý tưởng thành lập một nhóm có phong cách lành mạnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã mất 3 năm để tìm ra những thành viên có tài năng và nhân cách tốt", Black Eyed Pilseung chia sẻ. Ảnh: High Up Entertainment