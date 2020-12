Những ca khúc được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020

How you like that do BlackPink thể hiện thực sự là một "cú nổ" lớn vào thời điểm giữa năm 2020. Sở hữu giai điệu bắt tai cùng MV được đầu tư chỉn chu, sản phẩm âm nhạc của nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment gây "bão" không những ở châu Á mà còn trên toàn cầu, đồng thời đem về hàng loạt thành tích khủng trên YouTube hay các bảng xếp hạng âm nhạc ở Hàn Quốc lẫn thế giới.

Ảnh: YG Entertainment