Những con rối trên sàn diễn thời trang Milan

Vẫn lấy chủ đề gia đình làm trọng tâm, The Croods: A new age (The Croods 2) mạnh dạn khai thác thêm các khía cạnh thời sự nóng hổi về nữ quyền, khuyến khích con người chung sống hòa thuận với thiên nhiên.