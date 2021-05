Những vụ ly hôn đình đám của người nổi tiếng

Bill Gates và Melinda

Mới đây, tỉ phú Mỹ Bill Gates và bà Melinda, một trong những cặp vợ chồng giàu nhất thế giới chính thức tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống. Nhà sáng lập Microsoft thông báo trên Twitter: “Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng về mối quan hệ của mình, chúng tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân. Trong 27 năm qua, chúng tôi đã nuôi dạy ba người con tuyệt vời và xây dựng một tổ chức hoạt động trên toàn thế giới để giúp tất cả mọi người có cuộc sống lành mạnh, hiệu quả. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào sứ mệnh đó và sẽ tiếp tục công việc cùng nhau tại quỹ, nhưng không còn tin rằng có thể chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời”.

Cặp đôi quyền lực bậc nhất thế giới Bill và Melinda Gates ly hôn sau 27 năm gắn bó khiến nhiều người bất ngờ Ảnh: Getty

Trong suốt thời gian kết hôn, bà Melinda không những là vợ mà còn là người cộng sự vô cùng ăn ý của Bill Gates. Bill và Melinda là đồng chủ tịch và người được ủy thác của tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới - Quỹ Bill và Melinda Gates, do chính cặp đôi thành lập năm 2000. Năm ngoái, Quỹ Bill và Melinda Gates còn cam kết tài trợ khoảng 250 triệu USD để giúp chống đại dịch Covid-19 , phân phối vaccine cho các khu vực châu Phi cận Sahara và Nam Á.

Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa tiết lộ lý do cụ thể dẫn đến rạn nứt hôn nhân, cũng chưa đề cập gì đến vấn đề phân chia tài sản. Vợ chồng nhà Gates kết hôn năm 1994 và đã có với nhau 3 người con. Hôn nhân của họ cũng từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn do Bill Gates phải làm việc liên tục và hiếm có thời gian chăm sóc gia đình. Theo hãng tin AFP, tài sản chung của hai vợ chồng tỉ phú Mỹ ước khoảng 130 tỉ USD. Vốn là cặp đôi có nhiều đóng góp cho xã hội và từng có chuyện tình đẹp như mơ, cuộc ly hôn của vợ chồng tỉ phú Bill Gates khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối.

Brad Pitt - Angelina Jolie

Cuộc ly hôn giữa hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng hàng đầu thế giới này vào năm 2016 cũng tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông, báo chí. Không chỉ nổi tiếng, Pitt-Jolie còn được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất trong giới nghệ sĩ khi có khối tài sản chung trị giá hơn 600 triệu USD. Vì tranh chấp quyền nuôi con và bất đồng trong việc phân chia tài sản, cuộc ly hôn của hai ngôi sao kéo dài đến tận bây giờ và thậm chí còn được tờ Vanity Fair ví von là một “cuộc chiến vô cực”.

Cặp đôi vàng của Hollywood một thời giờ đây đường ai nấy đi và vẫn chưa giải quyết hết mâu thuẫn Ảnh: REX

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9.2016 nhưng đã hơn 4 năm trôi qua vẫn chưa đi đến hồi kết. Một số nguồn tin cho biết cặp diễn viên Mr. and Mrs. Smith bất đồng sâu sắc ở hầu hết vấn đề liên quan đến tài sản. Phía Jolie rất nhiều lần tố nam diễn viên có tính hung bạo, uống nhiều rượu nên không cho phép anh được ở gần các con. Trong khi đó, Brad Pitt cũng bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ, cho rằng cô đang cố tình chia rẽ anh và các con. Ban đầu, lợi thế thuộc về Angelina Jolie khi tung ra được hàng loạt bằng chứng cho thấy lối sống bệ rạc của nam tài từ Once upon a time in Hollywood. Nhưng sau đó, Pitt đã từng bước giành lại được thiện cảm của dư luận, lấy lại hình ảnh trên truyền thông và nỗ lực đáng kể trong công việc.

Các con của Brad Pitt và Angelina Jolie hiện đang đứng về phía mẹ trong cuộc chiến ly hôn tốn kém Ảnh: REX

Daily Mail dẫn lời từ các chuyên gia pháp lý ở Los Angeles (Mỹ) thông tin Brad Pitt và Angelina Jolie mỗi người đã chi hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng) cho chi phí pháp lý và dự đoán cuộc chiến giành quyền nuôi con của cả hai có thể kéo dài thêm 6 năm nữa. Luật sư Kelly Chang Rickert nhận định: “Tôi nghĩ đây có thể là một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử Hollywood chỉ tính riêng về phí pháp lý”. Hiện tại, các con của cặp đôi đều đang ở với mẹ và thi thoảng được Brad Pitt ghé thăm.

Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo

Chuyện “đường ai nấy đi” của vợ chồng ông “vua cà phê” Trung Nguyên có lẽ là một trong những vụ ly hôn đình đám nhất Việt Nam. Đây cũng là vụ ly hôn gây sốt trong giới doanh nhân không chỉ ở mức độ tài chính mà còn những thông tin bên lề. Theo thống kê, tổng giá trị khối tài sản chung của hai vợ chồng ông Vũ và bà Thảo lên tới 7.502 tỉ đồng gồm tiền mặt, vàng sở hữu chung và giá trị số cổ phần tại các doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ hôn nhân. Số này chưa bao gồm các bất động sản mà cả hai đứng tên với giá trị hàng trăm tỉ đồng khác.

Vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên từng là tâm điểm của dư luận suốt thời gian dài Ảnh: Ngọc Dương

Vấn đề phân chia tài sản của cặp vợ chồng quyền lực trở nên vô cùng rắc rối khi hai bên không tìm được tiếng nói chung. Thời gian kiện tụng và tranh chấp qua lại của ông Vũ và bà Thảo kéo dài hơn 4 năm, đầy căng thẳng và tốn nhiều giấy mực của báo chí. Bà Thảo và ông Vũ có 4 con chung. Năm 2015, bà Thảo đơn phương ly hôn vì vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn và mong muốn nuôi tất cả 4 con. Bà cũng đòi hỏi một số quyền lợi trong Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên (công ty nòng cốt chiếm phần lớn giá trị của Tập đoàn Trung Nguyên). Trong quá trình đối đầu nhau tại tòa, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thẳng thừng cho rằng ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng có vấn đề tâm thần và nghi ngờ ông ngoại tình. Vì vậy, vụ việc càng được công chúng quan tâm...

Đại gia Đức An - siêu mẫu Ngọc Thúy

Siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Việt kiều Đức An kết hôn chớp nhoáng hồi năm 2006 chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu. Sau hai năm chung sống và có 2 con gái, cặp đôi quyết định “đường ai nấy đi” trong ồn ào. Doanh nhân Đức An đâm đơn kiện vợ cũ đòi trả lại 288 tỉ do mình đứng tên. Ông còn lôi kéo sự ủng hộ của mẹ Ngọc Thúy khiến nữ siêu mẫu phải đâm đơn kiện luôn cả mẹ ruột. Cô cho rằng chồng cũ đã ngoại tình 2 lần trong thời gian cô mang thai và còn trốn tránh trách nhiệm nuôi con. Cứ thế, cặp đôi đấu tố nhau dai dẳng hơn 10 năm.

Siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An ly hôn đã lâu nhưng vẫn còn đối đầu, đấu tố nhau kịch liệt Ảnh: FBNV

Năm 2016, Ngọc Thúy kết hôn lần 2 và định cư hẳn tại Mỹ cùng ông xã luật sư. Trong khi đó, năm 2015, đại gia Đức An cũng lên xe hoa lần thứ 4 cùng người mẫu Phan Như Thảo, kém ông 26 tuổi. Cả đôi bên đều có cuộc sống hôn nhân mới hạnh phúc, viên mãn. Dẫu vậy, những khúc mắc, mâu thuẫn giữa Đức An và Ngọc Thúy vẫn chưa dừng lại.