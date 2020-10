Noo Phước Thịnh dẫn đầu bảng xếp hạng NhacCuaTui

Tháng 9 vừa qua được xem là thời gian nhộn nhịp và “bùng nổ” nhất của làng nhạc Việt từ đầu năm đến nay khi chứng kiến nhiều cuộc đổ bộ của những tên tuổi ca sĩ hàng đầu Vpop đến các tân binh trẻ đầy triển vọng.

Bảng xếp hạng (BXH) các ca khúc nhạc Việt hot nhất trong tuần 39 (từ ngày 21.9 đến 27.9.2020) khép lại tháng 9 đầy sôi động với sự thay đổi mạnh mẽ vị trí thứ hạng của các ca khúc mới ra mắt gần đây được công chúng yêu thích.

Noo Phước Thịnh thắng lớn

Sau 7 tuần liên tiếp chiếm giữ ngôi vị cao nhất trên BXH NhacCuaTui, tân binh Như Việt cùng Hai chữ đã từng đã lùi xuống vị trí Top 2 để nhường lại vị trí Top 1 cho chàng “hoàng tử Vpop” Noo Phước Thịnh cùng ca khúc Em đã thương người ta hơn anh - sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Noo Phước Thịnh sau thời gian dài vắng bóng.

Em đã thương người ta hơn anh, bản ballad buồn được sáng tác bởi nhạc sĩ Vương Anh Tú đã trở nên da diết hơn qua chất giọng tốt cùng khả năng xử lý nhạc tinh tế của Noo Phước Thịnh. Mỗi lần Noo trở lại, công chúng luôn thấy được sự thay đổi mới mẻ của anh cùng sự đầu tư cho “đứa con tinh thần” của mình để gởi đến người hâm mộ. Vì thế, Em đã thương người ta hơn anh đã giúp khán giả có những trải nghiệm âm nhạc chỉn chu và trọn vẹn cảm xúc nhất.

Đây cũng là ca khúc được nghe nhiều nhất hiện nay trên NhacCuaTui cùng lượt streaming mỗi ngày rất cao với gần 67.000 lượt. Với phong độ hiện tại cùng sự ủng hộ lớn của khán giả, Em đã thương người ta hơn anh hứa hẹn sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vương và bỏ xa các đối thủ “nặng ký” khác trên BXH trong các tuần tiếp theo.

HuyR cùng Đình Dũng tự tin bước vào Top 10

Không thật sự bùng nổ như bản hit Anh thanh niên phát hành đầu năm 2020 đã giúp HuyR xác lập hàng loạt kỷ lục ở thị trường nhạc Việt nhưng ca khúc Cô gái vàng vừa ra mắt mới đây cũng như một “làn gió mới” của Vpop sau thời gian trầm lắng vì dịch bệnh.

Là sản phẩm âm nhạc hợp tác mới nhất của HuyR và rapper Tùng Viu, ca khúc Cô gái vàng với giai điệu vui tươi, tái hiện hình tượng mẫu cô gái lý tưởng của nhiều chàng trai đã nhanh chóng được khán giả yêu thích. Với gần 1 triệu lượt nghe ở thời điểm hiện tại đã giúp Cô gái vàng bước thẳng vào BXH và giành lấy vị trí Top 6 ca khúc được nghe nhiều nhất tuần này.

Một bất ngờ khác của tuần này là sự thăng hạng ấn tượng của tân binh Đình Dũng khi sản phẩm comeback mang tên Anh thương em còn non dại đã tăng lên hai bậc, giành lấy vị trí Top 10 trên BXH. Thuộc thể loại ballad nhẹ nhàng, Anh thương em còn non dại do Đình Dũng sáng tác và thể hiện như lời tự sự trong tình yêu nhanh chóng chạm đến trán tim khán giả trẻ, ca khúc cũng được truyền nhau khắp mạng xã hội trong thời gian qua. Trên NhacCuaTui, Anh thương em còn non dại có lượt streaming lên đến 40.000 lượt mỗi ngày.

Hoài Lâm, Da LAB và Miu Lê có làm "xoay chuyển" cục diện trong tuần tới ?

Từ vị trí Top 4 của tuần trước, Hoa nở không màu của Hoài Lâm tiếp tục rớt xuống vị trí Top 5 tuần này để nhường lại Top 4 cho tay đua Hoàng Dũng cùng Nàng thơ của mình.

Dù có “sức sống bền bỉ” trên BXH và “làm mưa làm gió” sau nhiều tuần liền nhưng với sự lùi hạng như hiện nay chắc chắn các fan hâm mộ của Hoài Lâm đang cảm thấy “lo lắng” cho thần tượng của mình. Hy vọng, trong tuần tới Hoa nở không màu sẽ có thể xoay chuyển tình thế để vươn lên những ngôi vị dẫn đầu đã từng sở hữu trước đó.

Tuần nay, lời khen dành cho màn kết hợp của của Da LAB và Miu Lê trong Gác lại âu lo khi ca khúc này vẫn tiếp tục trụ vững thứ hạng thành công ở vị trí Top 3. Điểm cộng từ giai điệu đến ca từ giúp bài hát được nghe đi nghe lại rất nhiều lần, minh chứng rõ nhất là lượt streaming mỗi ngày của ca khúc này với hơn 51.000 lượt.

Sản phẩm trở lại của Trung Quân sau 3 năm vắng bóng đang được người hâm mộ dành rất nhiều tình cảm. Không làm phụ lòng khán giả, Tình nào không như tình đầu cũng đã vươn lên một bậc và giành lấy vị trí Top 8. Hai vị trí Top 7 và Top 9 tuần này lần lượt thuộc về Chuyện rằng của Thịnh Suy và Bật nhạc lên của HIEUTHUHAI, Harmonie.