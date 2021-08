NSƯT Ngọc Đáng, Thoại Mỹ xót xa khi Bình Tinh một tháng mất 3 người thân

Sau cú sốc mất đi người dì thân thương là nghệ sĩ phục trang Kim Phượng, gia đình Bình Tinh tiếp tục nhận nhiều tin dữ. Hôm 8.8, nữ diễn viên bàng hoàng khi nhạc sĩ Thanh Châu - người cậu thứ 10 của cô qua đời. Tối qua, nghệ sĩ - soạn giả tuồng cổ Bạch Mai cũng trút hơi thở cuối cùng sau thời gian điều trị Covid-19 . Bà hưởng thọ 73 tuổi.

Trước sự việc, các nghệ sĩ đã dành lời động viên, an ủi Bình Tinh. Họ bày tỏ tiếc thương và lo lắng khi nữ ca sĩ liên tiếp gặp mất mát. Trên trang cá nhân, Nguyên Vũ xúc động viết: “Rất chia sẻ với nghệ sĩ Bình Tinh, dịch bệnh đã cướp đi 2 người thân yêu nhất, giờ lại mất đi mẹ ruột là nghệ sĩ Bạch Mai. Trong một tháng mà em mất 3 người thân, còn nỗi đau nào hơn”. Quách Ngọc Tuyên nghẹn ngào: “Trời ơi, mất mát quá lớn. Mong em sẽ vượt qua, gửi lời chia buồn cùng em và gia đình”.

Vốn là học trò thân thiết của soạn giả Bạch Mai, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền không khỏi bàng hoàng khi hay tin. Cô mong người thầy được an nghỉ cũng như gửi lời an ủi đến gia đình sau loạt biến cố. Giọng ca Xử án Phi Giao viết: “Sư phụ của con ơi! Kính tiễn thầy an lạc về Phật quốc. Đệ tử nghệ sĩ Ngọc Huyền kính bái biệt thầy”. Danh ca Phương Hồng Quế chia sẻ: “Thật quá đau lòng. Thành thật chia buồn cùng Bình Tinh và gia quyến”.

Từ Mỹ, nghệ sĩ Ngọc Đáng và Thoại Mỹ cũng làm video gửi lời động viên đến hậu bối. NSƯT Ngọc Đáng thổ lộ: “Trong hoàn cảnh này, thấy Bình Tinh mà tôi đau lòng lắm. Tuổi đời không bao nhiêu mà gánh nặng gia đình ngày một lớn”. Về phía Thoại Mỹ, cô nói: “Nhìn thấy tấm thân nhỏ bé của em mà tôi xót xa. Bây giờ, Bình Tinh gánh nặng thêm nỗi đau mất mát, sắp tới còn nhiều công việc phía trước. Tội nghiệp em lắm. Có lần, giữa trời mưa mà Bình Tinh gào thét, xin cho mẹ sống thêm một năm để trả hiếu cho mẹ”.

Bên cạnh đó, nhiều đồng nghiệp và khán giả cũng gửi lời chia buồn, mong Bình Tinh và gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân. “Mong chị luôn mạnh mẽ và giữ vững tinh thần trước nghịch cảnh”, một fan viết. Một khán giả an ủi: “Xin chia buồn cùng gia đình, mạnh mẽ lên nhé chị”…