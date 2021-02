Nữ ca sĩ xinh đẹp Nancy tái xuất cùng nhóm Momoland sau lùm xùm ảnh nóng

Wrap Me In Plastic từng được Chromance phát hành năm 2017, gây sốt trên mạng xã hội TikTok. Sang năm 2021, Chromance đã chủ động liên hệ với nhóm nhạc nữ Kpop Momoland kết hợp phiên bản mới. Wrap Me In Plastic do Momaland trình bày vẫn giữ nhịp điệu bắt tai như bản gốc, nhưng có thêm ca từ bằng tiếng Hàn.