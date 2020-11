Nữ diễn viên Hàn kém nổi bỗng hot vì gương mặt trẻ trung tuổi U50

Thực chất, trên Instagram, Kim Hye Eun thường khéo khoe nét trẻ trung đáng ngưỡng mộ của mình với người hâm mộ. Cô nhiều lần chia sẻ ảnh selfie mặt mộc và luôn khiến fan phải ghen tị bởi vẻ ngoài quá trẻ trung. Bên cạnh đó, Kim Hye Eun từng gây sốt với vóc dáng thon thả và đường cong quyến rũ.

Song, cô may mắn cũng được một bộ phận người xem “nhớ mặt gọi tên” nhờ những nhân vật phụ trong loạt phim ăn khách: Mối tình bí mật, Cô nàng đáng yêu, Người thầy y đức, Quý ngài ánh dương, Cuộc gặp gỡ, Tầng lớp Itaewon Hội bạn cực phẩm … Ngoài ra, Kim Hye Eun còn xuất hiện trên chương trình giải trí Where Is My Home? của đài MBC. Hiện cô trực thuộc công ty C-JeS Entertainment.