Nữ rapper bị bắn sau khi rời tiệc của Kylie Jenner

Trong hình ảnh do camera quan sát ghi lại, nữ rapper tập tễnh đi lùi khỏi xe, trên nền đất máu vương vãi, Tory Lanez nằm úp mặt xuống đất còn người phụ nữ kia đưa hai tay lên trời. Cả ba vẫn đang mặc đồ tắm do vừa mới rời khỏi bữa tiệc bể bơi do Kylie Jenner tổ chức.