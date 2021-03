Only C quả quyết mời Kiều Minh Tuấn đóng MV mới

Tối 30.3, Only C đã chính thức phát hành trailer MV Có lẽ anh chưa từng. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Only C sau gần 2 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Đặc biệt, kết hợp cùng anh lần này không ai khác mà chính là rapper Karik - người cộng sự ăn ý đã đồng hành cùng Only C trên con đường ca hát từ lâu. Bộ đôi từng tạo ra bản “hit” đình đám một thời Anh không đòi quà.

Sản phẩm âm nhạc Có lẽ anh chưa từng được ra đời từ thế mạnh của cả hai nghệ sĩ, thể hiện nội tâm sâu sắc thông qua chất nhạc ballad mộc mạc và đầy cảm xúc. MV Có lẽ anh chưa từng được thực hiện bởi đạo diễn Phan Lên, với sự góp mặt của hai diễn viên chính Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo. Ngay từ khi poster được tung ra, khán giả đã vô cùng phấn khích vì đây là lần hiếm hoi Kiều Minh Tuấn xuất hiện trong một MV ca nhạc. Trong khi đó, Tú Hảo trong vai trò diễn viên lại là một làn gió mới lạ khiến nhiều người phải tò mò.

Only C và Karik đã quả quyết phải mời được Kiều Minh Tuấn đóng chính cho MV mới ẢNH: NVCC Kiều Minh Tuấn khóc và bùng nổ cùng Tú Hảo trong trailer MV ẢNH: NVCC

Dài vỏn vẹn 24 giây, trailer MV Có lẽ anh chưa từng mang đến những phân cảnh tâm lý khá nặng ký của cả Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo. Từ bối cảnh của căn phòng cho đến trang phục của hai diễn viên, có thể thấy, câu chuyện trong MV sẽ mang màu sắc cổ điển, quý tộc. MV mở màn bằng cảnh Kiều Minh Tuấn ngồi thất thần bên những mô hình người bằng gỗ, sau đó lại bất ngờ chuyển sang cảnh Tú Hảo bị chảy máu mũi. Cao trào của trailer MV Có lẽ anh chưa từng nằm ở phân cảnh Kiều Minh Tuấn đập phá bàn làm việc trong một căn phòng tựa như phòng thí nghiệm, còn Tú Hảo liên tục gào khóc một mình.

Việc Kiều Minh Tuấn nhận lời đóng MV khiến nhiều khán giả vô cùng phấn khích ẢNH: NVCC

Kiều Minh Tuấn có sự bùng nổ diễn xuất trong phân cảnh ôm lấy khuôn mặt Tú Hảo gào thét, rơi nước mắt đầy đau đớn. Với những tình tiết úp mở, MV Có lẽ anh chưa từng hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính, bi thương. Only C chia sẻ rằng ngay từ khi bắt tay thực hiện MV Có lẽ anh chưa từng, cả anh và đạo diễn Phan Lên đã cùng khẳng định: “Nếu không phải Kiều Minh Tuấn thì không có ai cả. Phan Lên còn bảo đó chính là những gì đạo diễn muốn nói với tôi, nhưng không giải thích cụ thể được lý do vì sao. Cho đến khi đến trường quay, trực tiếp xem Tuấn diễn, tôi càng chắc chắn rằng mình đúng”.

Đối với vai diễn nữ chính sẽ đồng hành cùng nam diễn viên Kiều Minh Tuấn, Only C cho biết anh chọn Tú Hảo vì cô có một gương mặt rất điện ảnh và từng theo học lớp diễn xuất chuyên nghiệp. “Tú Hảo quay MV vô cùng trôi chảy. Hồi đầu, ê-kíp vẫn nghĩ Tú Hảo chỉ là người mẫu nên giao cho bạn một vai khá nhẹ nhàng, nhưng khi đạo diễn nhận ra Tú Hảo biết diễn thì đã yêu cầu bạn diễn nhiều hơn. Khi tôi hỏi Kiều Minh Tuấn thấy Tú Hảo diễn như thế nào? Tuấn cũng trả lời là thấy Hảo diễn rất tốt”, Only C chia sẻ thêm về quán quân The Face 2017.

Tú Hảo cho biết đây là lần diễn nhiều nước mắt của cô từ trước đến nay ẢNH: NVCC

Tú Hảo cho biết cô đặc biệt ấn tượng với kịch bản của MV Có lẽ anh chưa từng nên đã nhận lời tham gia dự án. Người đẹp thổ lộ: “Đây là MV đầu tiên mà tôi phải khóc thật sướt mướt như vậy, không thoại mà chỉ khóc và khóc. Mặc dù đã gặp cả hai anh Only C và Kiều Minh Tuấn từ rất lâu nhưng tôi chưa có dịp làm chung một dự án nào. Nhân dịp này, chúng tôi đã gặp lại nhau với những cảm xúc đặc biệt của những nhân vật mới trong một MV được anh Only C đầu tư hoành tráng”.

MV Có lẽ anh chưa từng của Only C và Karik sẽ chính thức ra mắt khán giả vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 1.4.2021.