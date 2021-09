Phan Đinh Tùng: Chị Phương Thanh từng tặng 2 triệu khi tôi té lầu

Bên cạnh Sóng tình, tên tuổi của Phan Đinh Tùng được gắn liền với Khúc hát sinh nhật, bản hit quốc dân do chính anh sáng tác. Nam ca sĩ cho hay, từ những câu hát quen thuộc "Happy birthday to you", anh suy nghĩ phải Việt hóa và sáng tác một ca khúc dành riêng cho người Việt Nam . Thời điểm sáng tác, giọng ca Ngôi sao lẻ loi không hề kỳ vọng vào bài hát này nhưng đã đạt được thành công ngoài mong đợi.