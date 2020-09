Phản ứng của Lee Byung Hun khi vợ hôn trai đẹp trên màn ảnh

Nữ diễn viên Lee Min Jung - vợ của tài tử Lee Byung Hun , vừa gây được tiếng vang trên màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Once Again của đài KBS. Tác phẩm vừa khép lại vào cuối tuần qua sau 100 tập phát sóng với mức rating (tỷ suất người xem) trung bình 27,9%. Trong đó, tập cuối của phim chạm mốc 34,9%, một con số đáng mơ ước đối với nhiều phim truyền hình. Theo Koreaboo, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, minh tinh U40 đã có những chia sẻ về phản ứng của chồng con trước những cảnh thân mật của cô trên màn ảnh.

Nói về diễn xuất với Lee Sang Yeob trong Once Again, Lee Min Jung thừa nhận rằng cô đã dựa dẫm vào tài tử 37 tuổi. “Vì chúng tôi có nhiều phân cảnh quay cùng nhau nên cả hai đã hỗ trợ qua lại trong quá trình làm việc”, người đẹp 8X chia sẻ. Nữ diễn viên dành nhiều lời khen khi nhắc đến bạn diễn khác giới và tâm đắc trước màn kết hợp ăn ý của cả hai. Cô cũng bày tỏ sự thích thú khi nhiều khán giả bị cuốn vào diễn xuất của bộ đôi này đến mức nghĩ rằng họ thực sự là một cặp.

Lee Min Jung sinh năm 1982, cô nổi tiếng với các bộ phim: Vườn sao băng, Nơi tình yêu bắt đầu, Vòng xoáy tham vọng, Câu chuyện tình của tôi, Quý ông trở lại… Người đẹp kết hôn với Lee Byung Hun vào tháng 8.2013 và hiện có chung một con trai 5 tuổi. Hôn nhân của bộ đôi không ít lần dính "nghi án" rạn nứt khi tài tử họ Lee nổi tiếng là quý ông đào hoa, lắm tài nhiều tật và từng vướng scandal ngoại tình.

Những năm gần đây, Lee Byung Hun nỗ lực vun đắp tình cảm và luôn cổ vũ nhiệt tình với dự án của bà xã. Khi Once Again vẫn chưa đóng máy, tài tử 50 tuổi đã đưa quý tử đến tận phim trường để động viên, khích lệ tinh thần vợ. Cùng với đó, ông bố nổi tiếng còn mang theo nước uống và đồ ăn cho cả ê-kip đang miệt mài làm việc khiến mọi người không khỏi cảm kích. Trước đó, khi Lee Min Jung quay phim Fate & Furies hay Come Back Mister, nam diễn viên sinh năm 1970 cũng chăm chỉ đến phim trường hỏi han, thăm nom vợ.