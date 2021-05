Phi Phụng vui mừng khi Mạc Can được người thân chăm sóc, có nhà cửa đàng hoàng

Trên trang cá nhân, nhóm Ngũ Long du ký chia sẻ video giao lưu cùng nghệ sĩ Mạc Can . Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, diễn viên Phi Phụng, Phương Dung và các đồng nghiệp đến thăm nam nghệ sĩ gạo cội. Đồng thời, họ cũng cập nhật tình hình sức khỏe của diễn viên Đất phương Nam đến người hâm mộ.

Trong clip, Phi Phụng bày tỏ vui mừng khi nam nghệ sĩ được người thân chăm sóc, hiện sống trong căn nhà riêng rộng rãi, thoáng mát. Do chân yếu nên Mạc Can phải nhờ dụng cụ hỗ trợ mới đi lại được. Ở tuổi 76, "bác Ba Phi" vẫn giữ tinh thần khá lạc quan và hài hước. Ông thường xuyên trêu đùa các hậu bối khiến ai nấy cũng bật cười.

Em gái Mạc Can (trái) là người chăm sóc ông, quản lý chi tiêu trong nhà Ảnh: Chụp màn hình

Đến thăm danh hài Mạc Can, diễn viên phim Cái bóng bên chồng gửi phần tiền hỗ trợ cũng như bày tỏ vui mừng trước cuộc sống hiện tại của ông. Cô nói: “Chúng tôi đến đây, gửi một món quà nhỏ cho chú, của ít lòng nhiều thôi. Trong những nghệ sĩ nghèo, có hoàn cảnh neo đơn, tôi thấy mừng vì chú còn có nhà cửa đàng hoàng, ở chung với anh chị em thương yêu, đùm bọc nhau”.

Xuất hiện trong video còn có em gái ông, bà cho biết bệnh tật của nghệ sĩ Mạc Can đã thuyên giảm. “Mỗi tháng, anh Can được tiền trợ cấp 2,6 triệu đồng từ Hội nghệ sĩ, có khi khán giả cũng gửi tiền giúp đỡ. Về phía tôi, tôi cố gắng gói ghém đời sống đơn giản lại. Tôi cũng lo cơm nước với thịt, cá đàng hoàng cho mọi người, bù lại giảm những chi phí khác trong gia đình. Hiện giờ, sức khỏe anh tốt lên dù còn nhiều bệnh như: tim, tăng xông, thấp khớp… Mấy bữa trước, người nhà đi ra phía sau thì nghe thấy tiếng anh Can té. Anh ấy muốn đi tới đi lui, với có khi anh ấy quên, nghĩ mình còn khỏe”, bà chia sẻ.

Nhóm Ngũ Long du ký đến thăm nghệ sĩ Mạc Can Ảnh: Chụp màn hình

Tác giả tiểu thuyết Tấm ván phóng dao cho hay thỉnh thoảng ông cũng được mời đi đóng phim. Một số đạo diễn thương nên mời ông góp vai, biết chân nam diễn viên yếu nên phía này sắp xếp các phân cảnh chỉ lấy mặt của ông. “Nếu đi quay ngắn ngày thì tôi sẽ đi theo anh Can, còn quay dài ngày thì đoàn phim có thuê người điều dưỡng chăm sóc, lo sinh hoạt cho anh ấy”, em gái ông nói thêm. Được biết, ngoài nuôi anh trai Mạc Can, người này còn chăm sóc cho một người anh bị tâm thần phân liệt.

Sau khi nhóm Ngũ Long du ký đăng tải video về nghệ sĩ Mạc Can, nhiều khán giả gửi lời động viên cũng như bày tỏ vui mừng trước tình hình sức khỏe tiến triển tích cực của ông.